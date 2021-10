La cantante, que ha entrado a formar parte del selecto club de Invitados Platino de 'El Hormiguero', ha contado algunos secretos de sus dos décadas de carrera profesional

No, no fue un espejismo ni un 'flashback'. Si anoche estuviste viendo 'El Hormiguero' y viste, una vez más, a Malú no estabas volviendo al pasado. La cantante es una de las invitadas más queridas del espacio que conduce Pablo Motos y, por eso y varias cosas más, acudió en la noche de este martes al plató por el que tantas veces ha pasado y que ahora le ha concedido el honor de entrar a formar parte del Club Platino.

Hace apenas unos días, Malú ha presentado su duodécimo trabajo de estudio, 'Mil batallas', con el que va a comenzar próximamente una extensa gira con parada en varias ciudades españolas y que arrancará el próximo 12 de mayo en el WiZink Center de Madrid. Mientras tanto, solo nos queda escuchar las 12 canciones que conforman esta producción y conocer algunos de los secretos que esta alberga.

La cantante se presentó en el programa con su habitual sonrisa permanente y un 'look' de rockera en el que no faltaban cadenas, chaqueta de cuero y pantalones grises con 'animal print'. Muy emocionada, entró sabiendo que con esa ya eran 10 las veces que "ido a divertirse a El Hormiguero", de modo que ha pasado a formar parte de lo que el programa denomina Club Platino.

Si son una decena las veces que deben acudir a este espacio de Antena 3 para convertirse en invitados de esa categoría, no son pocos los "beneficios" de los que dispone por esa concesión: entrada al plató en un coche de alta gama, la silla plateada, una taza especial con una mencón única y, sobre todo, el vídeo recordatorio con los mejores momentos que ha protagonizado en el programa.

A pesar de ese lujo, la cantante quiso centrarse en su nueva ilusión, llamada 'Mil batallas', allí cantó la canción que le da nombre a este elepé y explicó cuál era su significado. "Me la canto bastante, porque al final son mil batallas. Para mí, ese encuentro con esa chica que dejas apartada en casa con 16 años, que es la vulnerable, la pequeña, la miedosa, la tímida... Claro, al salir al mundo, hablar con medios de comunicación, subirme encima de un escenario... esa chica me lo ponía muy difícil", dijo recordando cómo era entonces, cuando se presentaba como Lucía.

Debido a un accidente durante un ensayo, que le dejó con una lesión y una gira cancelada por no poder moverse, la autora de 'Aprendiz' se vio en la obligación de hacer un parón con el que pudo volver a reencontrarse con su pasado. "El hecho de haberme visto obligada a parar, a quedarme en casa, a no poder trabajar, en cierto modo ha hecho que conviva mucho con esa niña que guardé ahí", desveló.

Asimismo, habló de la doble personalidad a la que muchos personajes famosos se ven sometida cuando necesitan tener una actitud determinada sobre los escenarios. En su caso, Malú reconoció que siempre ha sido muy tímida cuando es Lucía, que "le da vergüenza hasta pedir una botella de agua en un bar".

Si embargo, cuando la cantante de 'Secreto a voces' se sube al escenario "hay una sensación". Eso no quita la inseguridad que puede sentir en su profesión, a pesar de llevar ya dos décadas dedicándose a ella. "Tú has podido disfrutar más o menos del concierto, pero cuando bajas del escenario, necesitas que te digan 'has estado muy bien' aunque creas que has estado horrible", añadió.

En la entrevista tampoco faltaron referencias a su pareja, el expolítico Albert Rivera, con quien mantene una relación en estricta intimidad y con quien tuvo una hija en junio del pasado año". Tras contar que le encanta ver series y películas hasta las tantas, el presentador le preguntó cómo era el momento de elegir ese contenido. "De momento, hay democracia. Elegimos una serie y normalmente se empieza a ver al día siguiente", aseguró con gran sentido del humor.