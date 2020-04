Según una exclusiva de una revista del corazón el parto de la cantante tendrá lugar en la casa que comparte con el abogado. La cantante ya ha aclarado la situación a través de sus redes sociales.

El anuncio del embarazo de Malú con Albert Rivera nos pilló a todos por sorpresa. Se espera que el primer hijo de la cantante con el expolítico nazca en mayo, pero debido a la alerta por coronavirus en la que estamos viviendo, la pareja ha tomado la decisión de tenerlo en su casa, así lo ha adelantado en exclusiva la revista 'Lecturas'. Según la publicación, Malú, aconsejada por un médico amigo, dará a luz en su propia casa para evitar desplazarse al hospital. Así, el parto tenga lugar en el domicilio que la cantante comparte con el abogado y su pareja desde hace algo más de un año, Albert Rivera.

La cantante explicó que aunque no se sabe cómo afecta la Covid-19 a las embarazadas, ella prefería no contagiarse así explicaba hace unos días en su cuenta de Instagram: “Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien”. La artista y el expolítico, según la misma información, contarán con un equipo de profesionales para que todo salga bien. Un ginecólogo, una comadrona y un pediatra y un anestesista se desplazarán hasta el domicilio.

La revista apunta que la pareja también habría barajado desplazarse al extranjero para que Malú diese a luz en un hospital libre de coronavirus, algo imposible en España en estos días de emergencia sanitaria. Pero finamente han decidido que su bebé nacerá en casa. La cantante, tras mostrar su preocupación, también bromeó en su Instagram sobre la cuarentena: “En vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar, ¡tengo las hormonas!”.

Esta medida de dar a luz en su casa está planeada si todo sigue su curso natural, pero si hay algún tipo de complicación o el bebé tuviese que nacer por cesárea, Malú tendría que desplazarse a un hospital inevitablemente.

A través de un live de Instagram, la artista desveló que se encuentra "muy bien" . "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque, afortunadamente, no ha sido de vomitar, sino genial. Todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho", señaló.

Ya ahí reconoció que sigue las recomendaciones que le han dado respecto al coronavirus y no quiere correr riesgos. "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme, que es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso".

Sin embargo, horas después de que la noticia se hiciera viral, la propia Malú ha realizado un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar la situación: "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en esos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta".