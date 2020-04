Atentas.

Está claro que el confinamiento que estamos viviendo debido a la crisis sanitaria mundial generada por la propagación del coronavirus no está siendo fácil para nadie. Mujeres, hombres, adolescentes, jubilados... la pandemia no entiende de sexo ni edad y por eso es importante que en momentos así todos intentemos apoyarnos y darnos consejos. De ahí que Cameron Diaz, quien se convirtió en madre hace poco más de tres meses, haya querido hablar de lo que ha supuesto para ella ser madre primeriza en tiempos de coronavirus.

"Para ser sinceros, he estado viviendo en una especie de cuarentena desde que fui madre porque al tener una niña de tres meses prefería estar en casa y que fueran mis amigos los que viniesen a visitarme. Pero claro, ahora mismo no puedo ver a nadie. Y aunque intento pensar en lo agradable de esta burbuja, lo cierto es que es difícil pensar que no podemos ir a dónde queramos, con quién queramos y cuándo queramos", ha confesado durante una entrevista que ha concedido a través de Instagram a su amiga Katherine Power.

Además, Cameron ha querido desvelar cómo consigue ella desconectar en casa y con un bebé de tres meses: "Después de bañar a Raddix, Benji se encarga de meterla en la cama y así yo puedo comenzar a cocinar, beberme un vaso de vino y desconectar. En honor a la verdad, debo decir que soy muy afortunada de tener a Benji como marido. Pero si me dijesen que cuál es mi secreto para afrontar la cuarentena, diría que el vivir el presente. El aquí y el ahora".

Una actitud que, en estos tiempos, es de las mejores que puedes adoptar ya que nadie sabe qué pasará mañana. Además, y conscientes de que muchos padres ahora alrededor del mundo están haciendo malabarismos para conciliar sus teletrabajos con el cuidado de sus hijos, el programa 'Barrio Sésamo" ha querido darles ánimos con este divertido y bonito vídeo.