La madre de Gigi Hadid confirma el embarazo de la modelo y desvela la fecha del nacimiento

¡Alegría!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

TMZ no se equivocaba cuando anunció el pasado 28 de abril que Gigi Hadid y Zayn Malik esperaban el que sería su primer hijo juntos (bueno, y también por separado dado que ninguno de ellos ha tenido descendencia hasta ahora). Aunque hasta ahora no había confirmación oficial, ha sido la madre de la modelo, Yolanda Hadid, quien no ha dudado en mostrar su felicidad ante el embarazo de si hija.

- Gigi Hadid y su foto más 'love' con Zayn Malik.

- El trench amarillo 'old school' con el que Gigi nos ha enamorado.

Lo ha hecho a través de unas declaraciones ofrecidas al programa holandés de televisión 'RTL Boulevard': "Estamos todos encantados. Me hace muchísima ilusión convertirme en abuela en septiembre, sobre todo después de perder a mi madre recientemente. Pero esta es la belleza de la vida, unas almas nos abandonan y otras nuevas llegan. Nos sentimos tremendamente bendecidos".

Manual de uso y disfrute de la camiseta blanca básica, por Gigi Hadid Ver 8 fotos

Y es que las alarmas saltaron después de que Gigi celebrara su 25 cumpleaños con una fiesta en la que algunos creyeron ver ciertos detalles que delataban que la modelo pudiera estar embarazada. No se equivocaban. Sin embargo, hay algo que ha extrañado a los seguidores de la familia Hadid, las declaraciones del padre de Gigi, Mohamed, quien asegura no querer hablar del embarazo porque no sabe si es "real o no".

El empresario estaba realizando una entrevista en directo en Instagram para Al Jadeed TV cuando fue preguntado por la veracidad del embarazo de su hija: "Normalmente no hablo de asuntos familiares en público, así que dejemos este tema de momento. Tengo que acostumbrarme todavía a un montón de cosas".

Sin embargo, dejó claro que si la noticia fuese cierta, él estaría encantado: "Déjame digerir todo esto y hablar con ella primero porque no estoy seguro de que sea real o no. Si está embarazada, me alegraré muchísimo siempre y cuando ella y el bebé estén sanos. Eso es todo lo que me importa. Si está embarazada estaré tremendamente orgulloso de ella. Pero como no estoy seguro, no puedo dar una respuesta".

Una cosa está clara, la comunicación dentro del clan Hadid brilla un poquito por su ausencia. Pero bueno, la madre de Gigi ya ha confirmado que tendremos al pequeño o pequeña entre nosotros el próximo mes de septiembre. ¡Enhorabuena, pareja!