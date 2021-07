Usuario Admin

Pelo con volumen y pendientes XXL, Britney estaba encantada con su nuevo 'look'.

La cantante también lució un look con pelo voluminoso pero un maquillaje natural.

Mix de estilos para Britney Spears

Britney, aunque divertida, no ha estado muy acertada con su look: al top de estampado de leopardo añadió unos pantalones con parches nada favorecedores (al grabar sentada no lucía su mejor plano) y unas zapatillas de deporte que más o menos daban a entender que simplemente pasaba por allí y se puso a rodar el vídeo.