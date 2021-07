No es la primera vez que la actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’ habla sobre ello

Noelia Murillo

Durante los rodajes, actores, actrices, directores y el resto del equipo de la película pasan horas y horas en un mismo habitáculo, donde se suele haber excesiva tensión que merece estar acompañada por la paciencia y el respeto. Desde los comienzos del cine, han sido más las cintas que han pasado a la historia por sus rodajes infernales (‘Apocalypse Now’ o ‘El Resplandor’, entre otras) que las que se recuerdan como si se tratara de un camino de rosas.

No es que ocurriera lo primero durante el rodaje de ‘Los Ángeles de Charlie’, el remake del año 2000 producido y protagonizado por Drew Barrymore, pero sí que una de las actrices protagonistas ha querido incidir en uno de sus peores recuerdos relacionados con éste. Se trata de Lucy Liu, que encarna al personaje de Alex Munday, quien ha relatado cómo fue el encontronazo que tuvo con otro de los actores principales, Bill Murray.

Lo ha hecho en el espacio radiofónico DE ‘Los Angeles Times’ llamado ‘Asian Enough’, donde ha recordado esta experiencia junto al actor de ‘Lost In Translation’. Si bien no es la primera vez que menciona este enfrentamiento, en esta ocasión ha detallado más cómo fue el momento en que ambos actores discutieron.

Al parecer, ella y otros compañeros se vieron en la obligación de reelaborar una escena concreta del metraje a la que Murray no pudo asistir por motivos personales. A su vuelta, el actor se molestó por no haber contado con su presencia para rehacer el guion y señaló de forma injusta a la actriz que también forma parte del reparto de ‘Kill Bill’.

Aunque Murray mostró su indignación frente a todo el equipo de la película, comenzó a focalizar su enfado en Lucy, quien se sintió señalada por éste. Tras una serie de insultos indiscriminados, la actriz comenzó a sentirse ofendida. “No podía creer que sus comentarios fueran hacia mí, porque ¿qué tenía yo que ver con ello?”, argumenta.

En lugar de evitar el conflicto, optó por defenderse de dichas acusaciones. “Me defendí y no me arrepiento. No me importa de dónde vengas o cuál sea tu estatus, no hay necesidad de ser condescendiente ni de menospreciar a otras personas”, comenta la actriz en este podcast. A su vez, califica este comportamiento como algo “inexcusable e inaceptable” y reconoce que, pasado un tiempo, varios miembros del equipo le dieron la enhorabuena por responder de ese modo.

Bill Murray no volvió a participar en la secuela de esta adaptación, ‘Los Ángeles de Charlie: Al límite’, estrenada en 2003. En su lugar, vimos al malogrado Bernie Mac (fallecido de forma repentina en 2008) en el papel de Bosley, acompañante de las tres agentes especiales. Se desconocen las causas por las que el actor de ‘Los Cazafantasmas’ no formó parte del reparto en dicha ocasión.

No obstante, a pesar de este encontronazo, Lucy Liu ha asegurado que su relación con el actor es cordial y que en alguna ocasión han coincidido sin poner recordar este momento. Además, la actriz ha recordado que la prensa se puso en su contra por este hecho, en lugar de atribuirle la etiqueta de “carácter difícil” a cu compañero de reparto. “Fue increíble cómo la prensa le dio la vuelta a la situación y automáticamente pensaron que la mala de esto era yo”, apunta en ‘Asian Enough’.