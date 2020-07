Lucy Hale y Colton Underwood son la pareja sorpresa del verano

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran.

Rollos, rollazos, rollitos de primavera y rollos de verano. Cuando llega el calor, dice una canción, los chicos se enamoran. Y, a ver, amor no sabemos si es lo que tienen Colton Underwood y Lucy Hale. Según ha podido saber TMZ, son la nueva pareja del verano y están saliendo de manera muy continua. ¿Novios? Demos tiempo al tiempo, pero de momento están dando los primeros pasos típicos de una relación.

Eso sí, no olvidemos que hace muy poco que el actor lo dejó con Cassie Randolph. ¿Que la actriz de Pretty Little Liars puede ser mora con la que otra mora se quita? Pues, oye, no seremos nosotras las que lo digamos, pero Lucy y Colton se están viendo con mucha frecuencia. Es más, les han pillado, por última vez juntos, el pasado miércoles en el Paseo Miramar Trail en Los Ángeles.Vamos, una cita en toda regla.

Según el citado medio, los actores están tenido muchas "citas casuales" en las últimas semanas. Pero, ojo, que también las están propiciando el entorno de amigos, porque tienes amistades comunes. Y a esto le vamos a añadir que Lucy nunca escondió que Colton Underwood estaba “de buen ver” y que era un “buen chico”.