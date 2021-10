Lourdes León, hija de Madonna, revela por qué necesitaba desligarse de su madre

Creció ante la atenta mirada de la audiencia por ser la hija de la reina del pop. Sin embargo, quiso escoger su propio camino para llegar a ser quien es hoy.

María Viéitez

En una reciente entrevista, Lourdes León ha revelado las razones por las que decidió desligarse de su madre y forjar su propio camino para convertirse en una estrella independiente.

Hoy, podemos decir que León es, a sus 25 años, una artista multidisciplinar dedicada al modelaje y el baile. Pero llegar a ser quien es hoy le ha costado mucho trabajo.

"En mi familia no recibimos limosnas", explicó Lourdes, hija de Madonna y Carlos León. "Obviamente, crecí con un privilegio extremo. Eso es innegable. Pero creo que mi madre vio a todos esos otros hijos de gente famosa, y se dijo: 'Mis hijos no van a ser así'".

A pesar de reconocer la suerte de haber nacido en una familia adinerada que la situó en una posición ventajosa en el mundo de la música y el espectáculo, León tomó la determinación de ganar su propio dinero para pagar sus estudios y su propio apartamento en Brooklyn.

"Siento que, si tus padres pagan las cosas, eso les da ventaja sobre ti", explicó la joven. También por este motivo, en lugar de seguir los pasos de su madre en la música, peleó para encontrar una carrera que se adaptase mejor a sus sueños y gustos. "Mi madre es una fanática del control y me ha controlado toda la vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella desde que me gradué en el instituto".

Lourdes contó, además, que es ahora, cuando está haciendo la transición a la interpretación en cine y televisión, cuando está consiguiendo encontrar su lugar en la industria. "Todavía no sé cómo me siento con la actuación. Creo que se trata de encontrar un papel que no se aleje demasiado de lo que ya soy. Sinceramente, los actores me molestan mucho y no puedo estar cerca de ellos. En cuanto a la música, sé cantar. Sólo que no me interesa. Quizás sea porque me hace sentir demasiado cerca de casa".

Lourdes confesó que su madre siempre ha tratado de guiarla y ha insistido mucho en que reflexionase sobre el motivo por el que quiere ser conocida. "Mi madre insiste mucho hacerme pensar por qué quiero ser conocida además de por mi apariencia. Pero no es eso por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real".

Y aunque reconoce que la relación con su madre ha sido dura en algunas etapas de tu vida, quiso dedicar un momento de la entrevista para alabar su trabajo. "Cada vez soy más consciente de lo influyente y asombrosa que es esta mujer, lo empoderadora que ha sido para otras mujeres y lo adelantada que estaba a su tiempo", dijo. "No lo comprendí del todo hasta que me di cuenta de la importancia del empoderamiento y de lo que significa ser mujer. Es, probablemente, la mujer más trabajadora que he conocido nunca. Yo no heredé eso, por desgracia. Heredé sus problemas de control, pero no su ética de trabajo", concluyó.