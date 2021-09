La actriz de 'Friends' ya ha comenzado a preparar el terreno para el lanzamiento de LolaVie, una firma de productos de belleza que verá la luz el 8 de septiembre.

María Viéitez

Jennifer Aniston tiene una noticia muy especial para sus seguidores y todos los usuarios y amantes de productos de belleza. El próximo 8 de septiembre, la actriz lanzará su propia marca de cosméticos, LolaVie (@lolavie) y por lo que hemos podido ver hasta el momento, va a revolucionar el panorama de la belleza. Esperemos que sus competidores estén preparados.

La actriz de 'Friends' ya ha empezado a hacer publicidad sobre la marca a través de Instagram: ha publicado un total de tres 'posts' bajo un elegante logo y el epígrafe 'Coming soon' seguido de la página web de la marca. Y el diseño y estilo son exquisitos.

La actriz de 52 años anunció ayer la fecha de lanzamiento, aunque no quiso dar demasiadas pistas. Por lo que podemos ver en la web -elegantes fotografías de tubos de ensayo e ingredientes como bambú, agua y limones-, nos hacen pensar que se trate de una línea de productos para el cuidado de la piel. Pero hay algo más. En la página principal de la web se puede leer el refrescante eslogan "Naturaly you", y en una de las imágenes subidas a la página oficial de Instagram, podemos ver la melena de Aniston, una imagen que, a los pocos minutos de publicarse, se llenó de comentarios y elogios de los seguidores de la actriz, que dicen no poder esperar al lanzamiento.

Aniston prefiere mantener en secreto los detalles para incrementar la emoción, pero ya circulan en la red algunos detalles sobre LolaVie. Según documentos obtenidos por Page Six Style, LolaVie fue registrada como marca en 2019 dentro del mercado de los cosméticos, concretamente, en el área de lociones faciales y corporales, gel de ducha, velas y cuidado del cabello.

La actriz está haciendo un muy buen trabajo a la hora de hacer crecer las expectativas sobre su marca. De hecho, no solo está utilizando el perfil de Instagram de LolaVie para hacer promoción, también está haciendo uso de su perfil personal, una página que, por cierto, abrió para la sorpresa de todos sus fans el mismo año en que registró la marca, 2019. ¿Sería esta una estrategia para promocionar LolaVie? Nunca lo sabremos.

Los más incrédulos podrán pensar que el rumor sobre una posible relación amorosa entre la Aniston y David Schwimmer, que interpretaron a Rachel y Ross en la serie 'Friends', fue también toda una estrategia de marketing para estar en boca de todos antes del lanzamiento. Pero, sea como sea, no podemos negar que Aniston está haciendo un excelente trabajo y, por cómo los usuarios han reaccionado en las redes sociales, podemos augurar que su marca será muy bien recibida.

Parece ser que LolaVie tiene historia, y de hecho, lo cierto es que la idea se gestó mucho antes de que se registrase la marca. Y es que Aniston lanzó un perfume en el año 2021 con este nombre, LolaVie, aunque, poco después del lanzamiento, decidió rebautizarlo con el suyo propio a causa de un conflicto con una marca de nombre similar. Según explicó la actriz en aquel entonces, LolaVie significa "reírse de la vida". "Es una larga historia y, honestamente, es demasiado personal para contarla, pero tiene un significado especial", dijo en aquel momento sobre la elección de ese nombre.

Aniston no es en absoluto la primera 'celebrity' que se anima a emprender en el mundo de la cosmética. Su marca tendrá que competir con las de Gwyneth Paltrow, Rihanna, Selena Gomez, Kylie Jenner y otras muchas que también lanzarán sus propias líneas de belleza próximamente. Entre ellas, Hailey Baldwin, Ariana Grande, Selena Gomez y Kim Kardashian.