Lola Índigo visitó anoche 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, 'La Niña', que saldrá a la venta el 2 de julio.

María Viéitez

La cantante Lola Índigo, que hace poco sacaba su nuevo sencillo, 'Culo', y anunciaba que doblaría al personaje de Lola Bunny en la nueva película de 'Space Jam', está una vez más de enhorabuena. Ayer, la que fuese la primera expulsada de Operación Triunfo (OT), acudía a 'El Hormiguero' para promocionar el inminente lanzamiento de su nuevo disco, 'La Niña', que saldrá a la venta el 2 de julio.

- El bañador de Lola Índigo que desearás llevar como body

- Tini Stoessel: "Las niñas ya no quieren ser princesas, sino divas latinas"

La creadora de 'Ya no quiero ná' llevaba varios días creando expectativas sobre 'La Niña' entre sus seguidores en Instagram. Un 'hype' muy bien justificado, ya que con su actuación en el programa de Pablo Motos ha demostrado que sabe lo que hace.

En el tema que comparte nombre con el disco titulado 'La Niña de la Escuela', la artista habla sobre su adolescencia y hace declaraciones que no nos han dejado indiferentes. Uno de sus mejores versos reza: "Y sé que cambié, que ahora te gusto bastante. Ya no soy la misma de antes. Yo sé que cambie, porque yo he pulido mis diamantes".

Lola Índigo ha compartido que este nuevo tema tiene algo en común con 'Ya no quiero ná', y es la reivindicación y la celebración de que ha crecido, se ha hecho a sí misma y ya no es la atención de otros lo que busca o le hace feliz.

La cantante ha confesado ser muy enamoradiza y que, a diferencia de cómo son las cosas ahora, durante su adolescencia, no gustaba a las personas a las que quería gustar. "Como no le gustaba a la gente a la que le quería gustar, desarrollé una personalidad muy fuerte, me esforzaba mucho en cultivarme. En ser ocurrente, simpática, en ganarme a la gente", explicó.

Tras ese testimonio, Pablo Motos le preguntó si, por casualidad, ocurría que ahora veía al chico que le gustaba de pequeña y quedaba decepcionada. A su comprometedora pregunta, Lola Índigo contesto: "no es un adefesio, pero ahora me hace casito y ahora, a lo mejor, pues ya no quiero ese casito".

Con este tema, Índigo lanza un mensaje de amor propio. Se trata de un tema "muy feliz y pop", tal y como lo ha definido ella misma, pero con un mensaje, y es que lo que de verdad importa es cuidarse e invertir en uno mismo, cultivar, dar y recibir amor.

Es por esto por lo que la cantante decidió que, desde el principio, su equipo de bailarinas y coreógrafos estaría formado por amigos de toda la vida. "El amor de la gente que tengo alrededor es lo que más me llena, […], porque yo me lleno de amor y todo lo demás está de paso. […] Es real, es puro", concluye.

En el sencillo 'La Niña de la Escuela' también participan las cantantes Tini (@tinistoessel) y Belinda (@belindapop). Podrás hacerte con él a partir de mañana y te animamos a que consultes la lista de conciertos a los que Índigo tiene planeado llevar a 'La Niña' este verano.