Lizzo condena el racismo institucional en los Global Citizen: "Es hora de cambiar"

Ante miles de espectadores reunidos en el Central Park, la cantante protestó contra el racismo que perpetúan las instituciones de los Estados Unidos y del resto del mundo.

María Viéitez

Lizzo ha participado durante este último fin de semana en el Festival Global Citizen. Esta fue una oportunidad perfecta para que la cantante interpretase algunas de sus canciones más populares, entre ellas, 'Good as Hell' y 'Truth Hurts', pero también para hacer una importante reivindicación ante miles de personas.

El Festival Global Citizen se celebró el pasado 25 de septiembre en Central Park, en Nueva York. Lizzo, de 33 años, vistió un despampanante traje rosa que la convirtió en el centro de todas las miradas. Por eso, la artista aprovechó la ocasión para dirigirse al público con la intención de transmitir un importante mensaje.

En medio de su actuación, la ganadora del Grammy tomó un momento para condenar el racismo y acusar a las instituciones que lo perpetúan, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo.

"Muchas gracias a Global Citizen por invitarme", empezó diciendo la artista. "Ya veis, una chica negra y grande de Detroit que viene de Houston, Texas, que hace grandes cosas con su vida. Estoy muy agradecida por todas las veces que puedo subir al escenario y cantar para vosotros. Muchas gracias".

Y continuó: "Y ahora soy una perra rica, lo cual es emocionante. Pero me pregunto: '¿Qué clase de perra rica quiero ser? Y decidí que quiero ser una filántropa. Quiero devolver algo. ¿Por qué me daría Dios tanto si no puedo devolverlo? Así que muchas gracias por darme la oportunidad de devolverlo".

A continuación, la estrella de la música explicó que el lugar en el que se estaba celebrando el evento era anteriormente un espacio de residencia de la comunidad afroamericana llamado Seneca Village. Los residentes fueron expulsados a la fuerza en 1857 y sus hogares fueron demolidos para construir posteriormente Central Park.

"Mientras hablamos del cambio climático y de hacer del mundo un lugar mejor y de resolver el problema de las personas sin hogar, también tenemos que hablar del racismo institucionalizado que ocurre en este país todo el tiempo", explicó Lizzo. "Si no hablamos de nuestra historia de forma constructiva, ¿cómo podemos construir un futuro mejor? Es hora de hablar de estas cosas, y es hora de hacer un cambio. Y eso empieza por trabajar en nosotros mismos. Tienes que ser mejor contigo mismo para poder ser mejor con los demás", concluyó.

El evento se retransmitió en directo en todos los rincones del mundo e hizo un llamamiento a los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos) y a la Unión Europea para que compartan al menos 1.000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 con los países necesitaos. Además, solicitó a los proveedores de vacuna que compartan la tecnología de las vacunas ARNm con el nuevo centro de transferencia respaldado por la Organización Mundial de la Salud.