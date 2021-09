Este es el motivo por el que Linda Evangelista lleva años desaparecida

La supermodelo se sometió a una cirugía cuyos efectos secundarios le han dejado “irreconocible”

No recordaríamos igual la década de los 90 y de los 2000 de no ser por las pasarelas de Cindy Crawford, Naomi Campbell o Linda Evangelista. Su forma de caminar sobre la plataforma, su elegancia y su carisma son solo algunos de los motivos por los que se convirtieron entonces en auténticos iconos de la moda, lo que les ha permitido seguir siendo recordadas hoy como se merecen.

Si bien es cierto que en ocasiones puntuales hemos podido volver a ver a algunas de ellas en la pasarela, como Claudia Schiffer o Elle Macpherson, la ausencia prolongada de una de ellas ha hecho que muchos se preguntaran en qué momento personal y profesional se encontraba. ¿Dónde ha estado Linda Evangelista los últimos cinco años?

Ha sido ella misma quien ha dado la respuesta a esa cuestión y lo ha contado a través de su cuenta de Instagram, donde se ha sincerado con sus casi un millón de seguidores. Con ellos ha compartido una reflexión acerca de estos últimos años, tras someterse a un procedimiento quirúrgico para reducir grasa llamado ‘CoolSculpting’).

“A mis seguidores, que se han estado preguntando el motivo por el que no he trabajado mientras que las carreras de mis compañeros prosperaban, la razón es que me han desfigurado brutalmente después del procedimiento de criolipólisis, de Zeltig, que hizo todo lo contrario a lo que me prometieron”, indica al comienzo del escrito.

Tras este estremecedor arranque, la supermodelo, de 56 años, ha confesado que se ha sometido a dos dolorosas operaciones reparadoras que no han dado los resultados esperados y le han dejado el rostro deformado de forma permanente. Si bien es cierto que en 2017 ‘The Daily Mail’ adelantó que Linda estaba “irreconocible” ha sido ella quien se ha descrito así misma con la misma palabra cuatro años después.

“Debido a este tratamiento, he desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP, un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento”, ha asegurado. Se trata de una patología llamada hiperplasia adiposa paradójica que hace que las células grasas que han sido tratadas doblen su tamaño. A pesar de que se desconocen los motivos por los que ocurre esto, no es peligroso para la salud, pero sus efectos son irreversibles.

Por el momento, la ‘top’ ha asegurado que quiere seguir adelante y “deshacerse de la vergüenza” por este cambio radical que le ha cambiado la vida. “Estoy cansada de vivir así. Me gustaría salir por la puerta con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no parezca yo misma ni de lejos”, ha añadido después de confesar que ha interpuesto una demanda contra la empresa de cosmética.

Ante este ejercicio de sinceridad, han sido varias famosas las que le han querido felicitar por su valentía y mostrarle su apoyo. Entre ellas, la también modelo Karen Elson, Carolyn Murphy, Amber Valletta, Helena Christensen, Gwyneth Paltrow o los diseñadores Brandon Maxwell y Jeremy Scott. El aplauso ha sido unánime.