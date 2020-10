Lily James, pillada en Roma comiéndose a besos con un actor... ¡casado!

Escándalo en Hollywood.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

No se armaba un revuelo igual en Hollywood desde que Kristen Stewart fuese pillada besando al director Rupert Sanders, quien la había dirigido en la película de 'Blancanieves' y quien estaba casado en el momento en el que se tomaron las imágenes de ellos dos besándose y jugando muy sensualmente. Unas fotografías que llevaron a ambos a romper sus relaciones (ella estaba saliendo en aquel momento con Robert Pattinson) y que dieron la vuelta al mundo.

Pues bien, años después de esta polémica amorosa, parece que Lily James y Dominic West están protagonizando otro de estos 'escándalos' que tanto gustan a los paparazzi que inundan las colinas de Hollywood. Aunque para ser justos, esta vez las imágenes nos llegan desde Roma, ciudad donde ambos actores han sido vistos en actitud cariñosa pasándolo de maravilla. Algo que no habría supuesto un 'shock' de no ser porque Dominic West está casado (o lo estaba y no le ha comunicado a nadie públicamente su nuevo estatus sentimental).

Sea como fuere, en las imágenes que ha publicado en exclusiva el portal de noticias 'Daily Mail', se puede ver cómo la pareja no se esconde en ningún momento por lo que se lleva a creer que Dominic se habría divorciado o separado de la mujer y no lo habría hecho público. Algo que tendría todo el sentido del mundo ya que ambos se muestran de lo más relajados y 'casual'.

Hasta la fecha, Lily había mantenido una relación con el actor Matt Smith, quien no llegó a buen puerto después de darse una segunda oportunidad. Después, muchos apuntaron a un posible romance entre Lily y Chris Evans, pero ahora esta posibilidad queda más que descartada.

Por su parte, Dominic se casó en 2010 con la aristócrata Catherine FitzGerald y con la que tiene cuatro hijos en común.