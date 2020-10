Tras besarse con Lily James, Dominic West reaparece con su mujer posando para la prensa

¿Qué está pasando?

Las colinas de Hollywood están 'living' con esta historia. Cuando ayer nos llegaban unas imágenes desde Roma donde Lily James y Dominic West (casado) se comían a besos, ahora el actor y su mujer, Catherine FitzGerald, han posado delante de su casa en Inglaterra y han lanzado un comunicado verbal (y escrito) diciendo que "nuestro matrimonio es fuerte y seguimos juntos". Unas imágenes en las que la pareja se come a besos (ahora entre ellos) y que los fotógrafos que allí los esperaban no han dudado en retratar.

El periódico 'Daily Mail', quien fue el encargado de lanzar al mundo la exclusiva de la ¿infidelidad? del actor, es el mismo medio que ha adelantado estas, cuanto menos curiosas imágenes.

Dominic West's wife suffers online blunder as faulty link to her website leads users to awkward message https://t.co/s5pDCYff3P — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020

¿Qué está pasando en realidad? Aunque los expertos aseguran que el lenguaje corporal del todavía matrimonio denota que están pasando una crisis, lo cierto es que posar delante del mundo como si nada hubiese pasado no parece la solución más acertada. Sea como fuere, Lily James, de momento, no se ha pronunciado al respecto y no parece ser que lo vaya a hacer.

Por otra parte, ahora han aparecido unas declaraciones del actor de hace algunos años donde aseguraba que creía que la monogamia no era natural para él. Sin llegar a decir si su mujer y él mantienen una relación abierta, lo que queda claro es que toda esta situación ha hecho que muchos se planteen el estado de la relación de Dominic y su mujer.