Lil Nas X ya no está disponible: alguien "muy especial" ocupa su corazón

En su entrevista más reciente, el rapero se ha abierto sobre su vida amorosa y celebra haber encontrado a "alguien especial".

María Viéitez

Desde su último y más exitoso sencillo, 'Montero (Call Me By Your Name)', Lil Nas X está en boca de todos. Este tema, que estuvo rodeado de polémica e incluso llegó a ser censurado por desagradar a una parte de la industria de la música, llevó al rapero de inmediato a la fama y le ha costado una nominación a los VMAs. Pero, además, convirtió al rapero en un icono, ya que con sus rompedoras rimas e imágenes llenas de referencias bíblicas y algo subidas de tono, se atrevió a desafiar los códigos.

En su última entrevista para 'Variety', Lil Nas X ha hablado sobre este tema y la homofobia que ha experimentado a lo largo de su vida su vida y trabajando en la industria, pero también ha querido revelar cómo ha sido su vida amorosa en el pasado y cómo ha cambiado en los últimos meses.

El corazón de Lil Nas X ya no está disponible porque, según ha confesado, ha encontrado al "elegido". "He tenido algunos novios buenos y otros malos", explicó, "Muchos de ellos [eran] emocionalmente inaccesibles y demás. Mucha inseguridad. Pero sí, he encontrado a alguien especial". El rapero de solo 22 años tiene claro que se trata de "el único" pero no sabe cómo explicarlo: "Creo que éste es el indicado. No puedo explicarlo, es un sentimiento".

Aunque reconoce haber tenido suerte con esta nueva pareja, el rapero, cuyo nombre real es Montero, explicó que en el pasado no fue tan afortunado. El dos veces ganador del Grammy reveló que conoció a su primer nombre en la aplicación de citas LGTBIQ+ Grindr. Lil Nas X reveló públicamente que era gay en el mes del Orgullo Gay de 2019, pero incluso desde antes, según ha confesado, sufrió la homofobia dentro de la industria. "Me generó mucho odio hacia mí mismo, pero también me hizo más fuerte una vez que empecé a superarlo", dijo. "Tenía 17 o 18 años [cuando] finalmente acepté [ser gay], y poco a poco, cada vez más, he crecido hasta convertirme en esa persona que es 100% abierta sobre ello".

Según explicó a 'Variety' los ataques homófobos pusieron en riesgo su propia seguridad. "Cuando salió el vídeo de 'Call Me By Your Name’, hubo, literalmente, alguien que persiguió mi coche unos días. […] Empezaron a seguir el coche. Fue entonces cuando empecé a contratar seguridad. Creo que no puede ser una coincidencia".