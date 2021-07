Así es Leslie Grace, la nueva Batgirl del universo DC

Uno de sus últimos papeles es el de Nina, de la película ‘En un barrio de Nueva York’

Noelia Murillo

Sin duda este año 2021 le ha cambiado la vida a gran parte del mundo y no precisamente por la dichosa pandemia, sino porque han hallado la oportunidad de brillar en la gran pantalla y darse a conocer en todo el mundo. Es el caso de Leslie Grace, a quien recientemente vimos en ‘In The Heights’ (traducida al español como ‘En un barrio de Nueva York’) y que ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada.

La actriz estadounidense de origen dominicano será la próxima protagonista de una producción de DC, en la que interpretará al personaje de Barbara Gordon, más conocida como Batgirl. Esta será la segunda película en la que participa y lo cierto es que ha sorprendido a muchos que haya sido la candidata elegida finalmente para dicho papel.

El universo del cómic y los superhéroes se está tornando feminista gracias a producciones como ‘Wonder Woman’ o ‘Viuda Negra’ y no podía faltar la versión femenina de un personaje tan relevante como Batman. El hecho de haber escogido una mujer desconocida para una película de estas características supone un avance más en la lucha por la igualdad de acceso en la industria cinematográfica.

La actriz ha reconocido que está muy feliz por haber sido la escogida para este importantísimo papel y se lo ha querido contar a sus seguidores a través de su perfil de Twitter, donde ha lanzado un mensaje: “Estoy más que emocionada por encarnar a Bárbara Gordon, vuestra Batgirl. No me puedo creer lo que estoy escribiendo ahora mismo... ¡Gracias, DC, por darme la bienvenida a la familia! Estoy lista para darlo todo".

🥺🥲🦇🤎 thanks for the welcome wagon Batman! https://t.co/pe1tQWIeYl — Leslie Grace (@lesliegrace) July 23, 2021

Lo cierto es que, debido a la corta trayectoria cinematográfica, lo que más conocemos de la próxima superheroína del séptimo arte es su perfil musical. Su carrera comenzó en 2011, cuando contaba con tan solo 16 años, momento en que publicó versiones de clásicos como ‘Will You Still Love Me Tomorrow?’ de Carole King o ‘Be My Baby’, canción de The Ronettes. Con el tiempo, se la comenzó a ver con frecuencia en la pequeña pantalla, ya que participó en un reality show emitido en gran parte de Latinoamérica.

Entre sus últimos trabajos musicales, destacan ‘Duro y suave’, publicado hace ya dos años, así como ‘Díganle’, tema en el que cantó junto a Becky G y CNCO. Otros de los artistas con quienes ha compartido escenario son Maluma, Dvicio o Abraham Mateo. Además, ha publicado dos álbumes de estudio (‘Pasión’, en 2009 y uno homónimo en 2013) y ha recibido tres nominaciones a los prestigiosos Latin Grammy.

Estamos seguras de que Leslie aprovechará esta gran oportunidad que le ha brindado Hollywood para ponerse en la piel de la hija de Jim Gordon, el comisario de policía de la ciudad de Gotham (y a quien en las cintas de Christopher Nolan interpreta Gary Oldman). La primera vez que vimos a Batgirl fue en los años 60 gracias a Yvonne Craig y fue Alicia Silverstone quien le tomó el relevo en ‘Batman y Robin’.