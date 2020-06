No te lo vas a creer pero puede que Leonardo DiCaprio esté pensando en sentar la cabeza

Sí, increíble pero cierto.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que si por algo se ha caracterizado siempre la vida personal de Leonardo DiCaprio es por haberse posicionado como uno de los solteros de oro de Hollywood. Aunque normalmente siempre ha disfrutado de relaciones sentimentales con modelos más jóvenes que él, lo cierto es que con ninguna llegó a dar el paso de sentar la cabeza. Y por sentar la cabeza nos referimos no solo a casarse y tener hijos, sino a comprometerse de manera algo más a largo plazo.

De hecho, la única relación más o menos duradera y pública fue la que mantuvo con la modelo Gisele Bundchën y esta terminó porque la top estaba pasando un momento bastante complicado: "Ya no me adormecía con fumar, beber y trabajar mucho, era cada vez más y más consciente de las cosas que había elegido no mirar", así que finalmente decidió hacer examen de conciencia mientras "él (por DiCaprio) seguía igual".

Sin embargo, al que no le hemos oído nunca hablar de su vida sentimental ha sido a Leonardo. El ganador de un Oscar se ha mostrado siempre muy cauto en cuanto a su vida privada, pero ahora se ha desvelado que el intérprete estaría pensando en comprometerse con Camila Morrone, su actual novia, de manera más seria y permanente.

"Él es bastante independiente y le gusta pasar mucho tiempo con sus amigos. Sin embargo, debido al confinamiento, Leonardo ha pasado mucho tiempo con Camila, más del habitual, y le ha encantando. Se han unido más que nunca y él parece realmente comprometido con la relación. Algo que nunca antes le había visto", asegura un amigo del actor en unas declaraciones ofrecidas a la revista 'People'.

¿Significará esto que Leonardo pasará en algún momento por el altar con Camila? ¿Darán el paso de vivir juntos? Seguiremos informando.