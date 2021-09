La creadora y protagonista de la serie 'Girls' se ha casado con su pareja, Attawalpa, a quien conocimos en agosto.

Lena Dunham, la singular protagonista, guionista y directora de 'Girls' —la serie que se convirtió en la década pasada, y de la mano de cuatro amigas, en símbolo de la generación millennial y 'woman power'— se ha casado este fin de semana con su pareja, después de un año de relación aproximadamente, según aseguran varios medios.

La persona a la que Lena Dunham ha dado el "sí, quiero" es Luis Felber, un músico británico-peruano que es conocido profesionalmente como Attawalpa y con quien la actriz y productora ha posado en alguna ocasión en su perfil de Instagram.

Fue el pasado mes de abril cuando la neoyorkina, con motivo de la presentación de una línea de ropa 'oversize', admitió que había iniciado un noviazgo con el artista en una entrevista a The New York Times. "Llevamos unos meses. Me siento muy afortunada", confesó antes de describir a su novio como "la mejor persona" que había conocido en su vida.

En junio, por el cumpleaños del músico, Lena compartía una foto en sus perfiles sociales demostrando que todo iba viento en popa: "Feliz cumpleaños, Luis. Cuando tenía 3 años, en Manhattan, no tenía ni idea de que un bebé iba a nacer en Inglaterra (Winchester, nada menos) que llegaría como un cohete a mi vida —llevando un pañuelo polar verde lima— y desafiaría muchas de mis creencias sobre mí misma y el mundo con un abandono mágico".

"Todos los que entran en contacto contigo —creativa, emocional, accidentalmente— son afortunados. Pero yo soy la más afortunada porque ese pañuelo está ahora en nuestra cómoda común. El calor de tu amor es como el calor del sol y este será nuestro año, tardó mucho en llegar", era el mensaje enamorado de Lena a su chico.

Más tarde, el pasado mes de junio. la pareja posaba con su perrito y Lena Dunham, feliz, reflexionaba sobre el concepto de familia: "Algunas veces me quedo tan atrapada en la visión de cómo creía que debía de ser una familia a los 35 años que me olvido de que tengo una, aquí mismo, y es perfecta y completa (aunque mi hija -refiriéndose a su perrita- luzca un mohín adolescente)".

"La familia que elegimos para nosotros es tan poderosa como la familia que la genética puede construir, y muchos de vosotros habéis sido parte de esa familia para mí, instándome a través del crecimiento y el cambio, y algunos peinados realmente desafortunados. Aprovecho este domingo para apreciar a mi familia, tal y como es hoy, tal y como la creé, como ella me creó", escribió.

Ahora, aunque la pareja ha sido muy discreta sobre su boda, medios como People, que citan fuentes cercanas a los novios, aseguran que estos se dieron el fin de semana el "sí, quiero". Y que están felices. Al menos, así lo demostraban los 'stories' de Instagram de Luis Felber, que compartió la canción 'This wil be our year' (una canción especial de la pareja), corazones y emojis de aliens.