Lea Michele rompe su silencio tras ser acusada de racismo y acoso

Estados Unidos está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia social reciente. El fallecimiento de George Floyd a manos de la policía ha generado todo un movimiento para intentar parar los casos de abuso y racismo que asolan dicho país. Una causa que muchas celebrities han abanderado y que, en el caso de Lea Michelle, le ha jugado una mala pasada.

Todo comenzaba cuando la actriz de 'Glee' subía a su Twitter un mensaje de apoyo. Era entonces cuando una de sus compañeras en dicha serie, la actriz afroamericana Samantha Ware, la acusaba de racismo y acoso contestando a su tuit. ¿Recuerdas cuando hiciste que mi primer trabajo en televisión se convirtiera en un auténtico infierno? Porque yo nunca voy a olvidarlo. Creo que le dijiste a todo el mundo que si tenías oportunidad te ‘cagarías en mi peluca’. Entre otras muchas microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionarme mi carrera en Hollywood".

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA