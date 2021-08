Laura Escanes vuelve a Instagram con un importante mensaje sobre salud mental: "Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes"

La influencer reconoce que ha tenido que pasar diez días sin ni siquiera tener la app instalada en su móvil porque "ha pasado épocas mejores".

Julia García

Hace algo más de una semana, Laura Escanes anunció que se tomaba un respiro con las redes sociales. "Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy siempre fuerte", publicó entonces en Twitter. Ahora, después de unos días de desconexión total, tal y como prometió, ha retomado su actividad pública. Lo ha hecho en Instagram, donde ha escrito una de sus confesiones más íntimas y honestas.

"Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar", comienza el texto que ha publicado junto a una galería de fotos y vídeos -en algunos aparece con su hija, Roma- en lo que parece un lugar de retiro idílico.

"No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. "Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí", continúa la catalana antes de entrar en detalle sobre lo que ha ocurrido últimamente a nivel mental: "Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre", dice.

Ante una situación así, Laura Escanes decidió parar para proteger su salud mental, como ella misma reconoció en Twitter en sus mensajes de despedida. Y aunque como ella misma concluye en esta primera publicación tras su descanso, "poco a poco, no hay prisa", ha querido compartir un mensaje en clave positiva, de agradecimiento.

"Primero, gracias a todos vosotros, ya sabéis por qué. Gracias a mi familia, a mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía", afirma Laura Escanes en una publicación que acumula miles de likes y de comentarios de refuerzo.

Como bien afirma la joven barcelonesa en la última línea de su mensaje, "Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes". A buen seguro, con este tipo de confesiones no solo sale ella fortalecida, sino que también muchos de sus seguidores que estén pasando por una situación delicada a nivel mental salen fortalecidos al ver que uno de sus referentes en redes sociales es humana, como ellos, y que la salud mental no es cosa de unos pocos, sino de todos, por lo que debemos cuidarla tanto o más que la salud física.

Escanes, eso sí, no confirma si este mensaje significa que volverá a estar activa en redes de manera constante o si solo ha sido una aparición puntual antes de seguir con su particular desintoxicación digital.