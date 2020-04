Laura Escanes se ha pasado Tik Tok con este video en el que se ríe de uno de sus episodios más polémicos

Ovación cerrada para la influencer.

Cuando parecía que Jennifer Lopez no tenía rival como reina absoluta de Tik Tok con los diferentes 'challenges' que va lanzando, ha llegado Laura Escanes dispuesta a destronarla. A la influencer no le ha hecho falta mas que un primer video para demostrar que es firma candidata a convertirse en una de las que mejor va a saber exprimir la red social del momento.

Conocíamos bien el sentido de humor de la joven catalana y ahora ha vuelto a quedar patente que este es digno de ser aplaudido. Es más, así lo han hecho sus seguidores dejándole mensajes como "qué grande eres", "fan", "eres lo más", "te la has marcado de locos" o "menudo icono" que pueden leerse en la publicación que ha compartido con su estreno en Tik Tok.

Para que entiendas mejor de que estamos hablando, lo mejor es que lo analices por ti misma.

"Pues sí amigos, me he hecho TikTok y no podía empezar de otra manera que no fuera esta", dice Laura Escanes como leyenda del video en el que parodia un audio que es de sobra conocido pero para el que hay que remontarse en el tiempo.

El doblaje que la instagramer hace en la publicación es una supuesta grabación que hizo pública un exnovio de la autora de 'Piel de letra' cuando esta anunció su boda con Risto Mejide hace años. Entonces ella ya advirtió vía Twitter que aquello era una falsa y que desconocía de quien era la voz de quien aparecía en ese audio. Una polémica en la que se vio inmersa Escanes pero que, años después, ha sabido utilizar en su favor para hacernos pasar un rato de lo más divertido por lo que no podemos más que rendirnos ante ella.

¡Brava, Laura!