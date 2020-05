Laura Escanes muestra cómo estaba su cuerpo a las 12 horas de dar a luz a Roma

Sin complejos.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Si por algo ha triunfado Laura Escanes en su carrera como influencer es porque siempre ha sido muy sincera sobre todo lo que estaba pasando en su vida. Su relación con Risto Mejide, sus amores anteriores, su carrera, sus amistades, su embarazo... De hecho, este último acontecimiento de su vida marcó un importante antes y después, no solo en su trayectoria vital, sino también en su carrera profesional.

Desde que supo que esperaba su primera hija con Risto Mejide (el publicista ya tenía un hijo de una relación anterior), Laura no dudó en compartir todo ese viaje emocional y físico a través de sus redes sociales. Nos contó su embarazo y luego también nos aclaró algunas dudas que teníamos sobre su parto y también sobre cómo había conseguido recuperar, casi casi, su peso de antes del embarazo.

Sin embargo, ahora ha querido compartir con todos sus seguidores una imagen que pone de manifiesto que la 'influencer' quiere normalizar tanto el posparto como la idea de que hay que bajar de peso lo antes posible. Y es que ya sabéis que cada mujer es un mundo y su cuerpo más. De ahí que haya mostrado su barriga a las 12 horas de dar a luz.

Una imagen tomada en el baño del hospital y de la que Laura Escanes guarda un cariño especial. "Primera foto posparto. Es a las pocas horas de haber parido. Unas 12 horas", ha escrito. Además, recientemente, Laura compartió con sus seguidoras la manera en la que había ido perdiendo peso desde el nacimiento de Roma.

"Yo no he seguido ninguna dieta porque yo como de todo, como equilibrado, como verduras y me doy mi capricho cuando me apetece, pero no me obsesiono con ello. También es verdad que la edad influye, soy joven. También estuve entrenando durante el embarazo y me cuidé bastante. Creo que estoy como medio kilo o un kilo por encima de peso, pero ahí vamos".

Además, otra de las imágenes relaciones con el parto que ha querido desvelar Laura ha sido una en la que la vemos abrazando a Roma nada más llegar al mundo en el paritorio.

Y bueno, el detalle de Risto cogiendo a Roma de la manita nos encanta.