Lana Del Rey deja las redes sociales, pero tiene un mensaje para sus fans

La cantante de indie rock nunca ha disffrutaddo de la sobreexposición de su vida en redes sociales. Hoy, por fin, ha anunciado que cerrará sus perfiles en busca de la privacidad.

María Viéitez

Lana del Rey ha anunciado que abandona de forma definitiva de las redes sociales porque, explica, necesita "privacidad y transparencia". La cantante de indie rock, que nunca ha sido una gran aficionada a las plataformas sociales y ha hecho grandes esfuerzos por mantener su vida personal alejada de los focos, ha tomado por fin la determinación de centrarse en proyectos que no requieran del uso de este tipo de herramientas.

"Creo que simplemente voy a mantener mi círculo un poco más cercano", explica la cantante en el último vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram. Sin embargo, la intérprete de 'Summertime Sadness' quiso lanzar un mensaje tranquilizador a sus seguidores y más ávidos fans. Y es que, aunque no estará tan presente en sus vidas como hasta ahora a partir de este lunes (fecha que la cantante ha escogido para desactivar sus perfiles), Lana del Rey seguirá existiendo como artista creando arte para todos sus fans y seguidores.

"Vamos a desactivar nuestras cuentas en las redes sociales, mis cuentas en las redes sociales", aclaró. Además, quiso añadir que los proyectos en los que ha estado trabajando en los últimos tiempos, un álbum de palabra hablada y poesía, todavía seguirán su curso. La cantante anunció también que, aunque renuncie a las redes sociales, nunca renunciará a hacer música.

La artista de 36 años, cuyo nombre real es Elizabeth Woolridge Grant, ha querido explicar cuál es la motivación que se esconde tras su decisión. Esta anunciada desaparición se debe a que tiene tantos intereses y está haciendo tantos trabajos al mismo tiempo, que siente que necesita algo de "privacidad y transparencia"

"Sigo estando muy presente y amo lo que hago", dijo la artista a sus seguidores con una amplia sonrisa. "Estoy aquí absolutamente por la música", pero también estoy intentando encontrar la manera de darle espacio a "algunos esfuerzos diferentes". Con estas declaraciones Lana, sin duda, nos rompe el corazón, pero también siembra en nosotros una chispa de interés. ¿Estará preparando algún proyecto nuevo y completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora?

Lana no quiso dejar pasar la oportunidad de dar nuevos detalles sobre su nuevo álbum, 'Blue Banisters', que saldrá a la venta el próximo 22 de octubre. "Es una compilación de canciones más antiguas y algunas más nuevas, algunas escritas por la familia y amigos y, en su mayoría, viejos colaboradores". Este disco es el segundo que la artista lanza este año después de 'Chemtrails Over the Country Club', publicado el 19 de marzo.

- Mala Rodríguez: "No he tenido muchos momentos dulces en mi vida, que todo hay que decirlo, amiga"

- Zahara: "Nunca pensé que iba a contar en mis canciones que han abusado de mí"

Del Rey confesó estar muy agradecida a sus seguidores y dijo sentirse muy afortunada porque sus fans lograsen verla "a través de la música". "Siempre es importante ser testigo", pero "también es muy importante que te vean las personas cercanas que conoces y en las que confías, y por ahora, creo que voy a mantener mi círculo un poco más cerrado".

Del Rey sabía que, con esta noticia, entristecería a muchos de sus fans. Por ese motivo, quiso concluir el vídeo diciendo que ha disfrutado enormemente compartiendo con ellos tantos detalles de su vida, pero era momento de 'abandonar': "Me siento realmente bendecida. Así que gracias y me despido".