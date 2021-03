Lali Espósito: así es la protagonista de 'Sky rojo', la nueva serie Miguel Ángel Silvestre

Tiene 29 años, es argentina y acaba de convertirse en fichaje estrella de Netflix.

Woman.es

Netflix tiene ya a punto la que espera sea una de sus producciones más sonadas: 'Sky rojo'. La serie, que cuenta la historia de tres prostitutas que se dan a la fuga tras herir de gravedad y dar por muerto al proxeneta del club en el que trabajan, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito, incluido el dato de que detrás de ella están los mismos creadores que consiguieron que 'La casa de papel' arrasara en la plataforma.

Más allá de un sello que es garantía de éxito y un potente argumento que promete emociones fuertes, lo que llama la atención de este inminente estreno -el 19 de marzo es la fecha elegida para el estreno de sus 8 capítulos- es el reparto que se ha escogido para esta historia. Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia y Enric Auquer forman la parte masculina del elenco mientras que el peso recae en las protagonistas femeninas que no son otras que Verónica Sánchez, Yany Prado y Lali Espósito.

El nombre de esta última es el que más ha sonado en redes recientemente porque, aunque su rostro es desconocido para muchos de nosotros, en su país está considerada toda una estrella gracias a contar con una larga trayectoria profesional a sus espaldas.

Comenzó en el mundo de la interpretación siendo solo una niña en las telenovela 'Rincón de luz' y 'Floricienta' para después pasar a ser una de las protagonistas de la serie juvenil 'Casi ángeles'.

Su fama en televisión le sirvió para probar suerte como cantante, la cual también funcionó ya que a día de hoy puede presumir de tener cuatro discos publicados en solitario, largas giras de conciertos por todo el mundo y, solo en 2020, sus temas han contado con casi 72 millones de reproducciones en Spotify.

No es de extrañar por todo ello que Miguel Ángel Silvestre se deshiciera en elogios recientemente cuando ambos acudieron al plató de 'El hormiguero' a promocionar su proyecto en común. "Es una representante del feminismo en el mundo, una gran cantante y de las mejores actrices con las que he trabajado. Tiene empatía y pisa fuerte, deja una huella muy bonita en el mundo, estoy loquito por ella", dijo el que fuera protagonista de 'Velvet' a Pablo Motos, a quien demostró que el buen rollo entre ambos desde que compartieron horas de rodaje es absolutamente real.

Precisamente el paso de Lali Espósito por el programa de televisión junto a su compañero en 'Sky rojo' sirvió para conocer un poco más sobre esta argentina, quien terminó por alzarse como trending topic en la noche del miércoles.

Lo logró gracias a su desparpajo, su elocuencia y también por su rompedor look, con el blanco y negro como protagonista gracias a una camisa oversize, una original chaqueta tipo blazer a modo de corsé, una corbata a juego y unas sexis botas over the knee.

"Está dejando una huella muy bonita en el mundo", aseguró Silvestre, quien se declaró totalmente fan de Espósito a juzgar por la evidente complicidad entre ambos... con sensual baile incluido.