Kylie Jenner le calla la boca a todos esos que dicen que finge ser una empresaria de éxito cuando no lo es

Uy como te metas con ella… ¡Con una Kardashian hemos topado!

Woman.es

Pero qué nerviosa se ha puesto Kylie Jenner cuando ha leído el último informe de la revista Forbes. Vamos, no ha tardado ni un microsegundo en coger su teléfono móvil y decir las cosas bien dichas en su cuenta de Twitter, Y, claro, como era de esperar se ha armado. Al parecer, la pequeña del clan Kardashian no se ha tomado muy bien que la cabecera publicara que mentía y que su éxito como empresaria del mundo beauty no era tanto como el resto del mundo pensaba y ella nos hacía creer.

Le ha faltado tiempo para teclear unos mensajitos bomba. “Pensé que este era un sitio de buena reputación ... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA. punto ", escribió refiéndose al título de millonaria, que es como se la conoce.

Como pruebas, la revista publica unos documentos sobre unos impuestos que, según Kylie, son falsificados. “¿PENSASTE que fueron falsificados?”, les planteaba reflexionar. A pesar de ello, Kylie dice que ella está feliz y que tiene todo lo que necesita en la vida: una hija bonita, un negocio exitoso y se encuentra perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que fijarme en cuánto dinero tengo ”, continuó."Esto es, literalmente, la ÚLTIMA cosa que me preocupa en este momento", remarcó.