La matriarca ha hablado.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Kris Jenner afronta, como mánager y como madre, uno de los momentos más complicados de toda su carrera profesional y personal. Acostumbrada a lidiar con todos los dramas que han ido aconteciendo en la familia Kardashian, ahora la suegra de Kanye West ha visto cómo este la atacaba públicamente en uno de sus tweets llamándola 'Kris Jong-Un' y asegurando que no quería que se acercase más a sus hijos. Todo esto, claro está, en mitad de la crisis mental que el rapero está sufriendo.

Sin embargo, Kris Jenner ha vuelto a demostrar que los negocios son los negocios y que la máquina de hacer dinero no puede parar porque su primera aparición en Instagram tras la polémica ha sido para mostrarnos unas pastas que una tienda de Los Ángeles le ha hecho llegar a casa. Casi nada. Sí, sí, Kris Jenner ha subido un Stories en el que se ven las pastas y no ha dicho más.

Sus seguidores, cómo no, enseguida se han hecho eco de lo que en realidad significa este silencio: dinero. Sí, Kris Jenner no está dispuesta a perder ningún contrato ni ninguna relación empresarial beneficiosa para la familia Kardashian y si eso supone no hacer ningún tipo de referencia a la situación de Kanye lo hará.

No es menos cierto que Kim Kardashian ya lanzó un comunicado para explicar la situación, comunicado que habrá sido revisado y aprobado por Kris, claro está.

"Como muchos de vosotros sabéis, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que lo sufra o tengo un ser querido que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de comprender. Nunca he hablado de manera pública sobre la manera en la que este diagnóstico nos ha afectado en casa porque quiero proteger a mis hijos y el derecho de Kanye a mantener en privado su salud. Pero hoy, siento que debería comentar lo que está sucediendo debido al estigma y las ideas equivocadas que hay sobre salud mental", comenzaba en un comunicado que ha compartido en Instagram.

"Entiendo que Kanye sea motivo de críticas dado que es una figura pública y sus acciones pueden, en ocasiones, causar fuertes opiniones y emociones. Él es un persona brillante, pero también complicada y que lidia con la presión de ser artista y negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre y que tiene que vivir con la presión y el aislamiento que supone ser diagnosticado con un desorden bipolar".

"Aquellos que son cercanos a Kanye y conocen su corazón saben que sus palabras a veces no están en línea con sus intenciones. Vivir con un desorden bipolar no invalida o desmerece sus sueños y sus ideas creativas. No importa lo grandes o insostenibles que algunos las consideren. Es parte de él siendo un genio y, como hemos podido comprobar en muchas ocasiones, algunos de estos sueños se han hecho realidad".

"Como sociedad intentamos entender los problemas mentales, sin embargo, también deberíamos entender a los individuos que viven con ellas y, sobre todo, en momentos en los que más lo necesitan. Pido amablemente que la prensa y el público nos den la compasión y la empatía que necesitamos para superar este momento. Gracias a todos aquellos que os habéis preocupado por el bienestar de Kanye y por vuestra compresión. Con amor y gratitud, Kim Kardashian West".