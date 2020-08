Kourtney Kardashian y Scott Disick están de vacaciones juntos y Sofía Richie ha puesto el grito en el cielo

Ya se habla de un nuevo distanciamiento.

La de Scott Disick y Sofia Richie es una relación Guadiana de manual. Que hoy sí están, que mañana han roto, que si luego vuelven y a los pocos días se distancian. Y entre medias, se empieza a hablar de un acercamiento con Kourtney Kardashian, ¡como si la relación tuviera poca salsa! El caso es que, aprovechando que estamos en vacaciones, Scott Disick ha hecho las maletas y se ha ido a la playa con Kourt y a Sofia le ha gustado tan poco que ya se habla de crisis en la pareja.

“Las cosas están yendo muy bien entre ellos. Scott ha pasado todos los días con Kourtney y los niños de vacaciones y las cosas siempre se ponen tensas entre Scott y Sofia cuando se va sin ella ”, reveló una fuente cercana a la pareja a E! News.

Allá por el mes de mayo, la modelo empezó a salir con un misterioso chico y, desde entonces, parece que la relación no ha vuelto a funcionar como al principio. Al parecer, desde aquel momento, ambos han cambiado de prioridades: Scott ha vuelto a estar más pendiente de su familia y Sofia Richie, como ha remarcado la fuente, “más independiente de Scott”. Eso sí, se les ha visto juntos y está claro que mantienen el contacto.

Y dicen que cuando el río suena, agua lleva. Si tenemos en cuenta que la mayor de las Kardashian no se lo había puesto fácil a Richie, que apenas tiene 21 años. Incluso se publicó en Estados Unidos, en medios como el mencionado US Weekly, después de la ruptura de Disick y Richie, que este todavía sentiría algo por Kourtney. Madre día…. ¡y nosotras que nos creíamos que el romance de Enrique Ponce y Ana Soria era la más jugoso del verano, anda que no está la cosa caliente al otro lado del charco!