Kirby Jenner, el gemelo secreto de Kendall Jenner, protagonista del nuevo reality de las Kardashians

Uy, pero, ¡qué está pasando!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

¡Atención, atención! Por si no tuvieramos bastante con un reality sobre el clan más famoso del planeta, 'Keeping Up With The Kardashians', ahora nos acaban de dar la tremenda noticia de que Kendall Jenenr cuenta con un hermano gemelo, Kirby Jenner, y nos lo van a presentar en primicia en un nuevo show llamado 'Kirby Jenner' (la verdad es que nadie podrá decir que se devanan los sesos buscando los títulos para sus realities). Pero a ver, un momento, ¿en serio que Kendall Jenner tiene un hermano gemelo?

No. Todos tranquilos. Pero la verdad es que la historia es bastante divertida. Fue el 24 de julio de 2015 cuando Kirby Jenner (un comediante cuyo verdadero nombre se desconoce, esa es parte de la gracia) abrió una cuenta de Instagram en la que aseguraba ser hermano gemelo por parte de padre de Kylie Jenner. Además, comenzó a subir montajes que, la verdad, estaban bastante bien hechos, donde podíamos verlo formando parte de la vida de las Kardashians.

Tal fue el éxito de sus posts que la familia Kardashian comenzó a seguirlo y, ahora, se acaba de desvelar que han rodado una serie de ocho episodios donde lo veremos interactuar con 'su' familia.

¿Dónde podrás verlo? En la nueva plataforma de contenido 'streaming' llamada Quibi. La mala noticia es que todavía no está disponible en España, así que tendremos que conformarnos con los 'clips' que la familia Kardashian está subiendo a sus respectivas cuentas de Instagram.

Nadie podrá decir que las Kardashians no se reinventan así mismas para estar siempre de actualidad.