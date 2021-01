Laura Wasser, abogada de Angelina Jolie, suena como consejera de la empresaria.

Los medios estadounidenses lanzaron la noticia: Kim Kardashian y Kanye West se divorcian. De momento no hay confirmación oficial por ninguna de las partes, pero dan detalles que harían creer en la veracidad de las informaciones. Comencemos por el principio.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ y el rapero se conocieron en 2003 gracias a un amigo en común. Tras varias coincidencias y frecuentes encuentros, comenzaron una amistad. Sin embargo, ella conoció y se casó con Kris Humphries un exjugador de baloncesto y cuyo matrimonio duró, oficialmente, de 2011 a 2013. Aunque lo cierto es que en 2012 la pareja estaba rota y fue entonces cuando Kim se apoyó en Kanye. Apenas nueve meses después de saberse que la empresaria y el productor musical habían comenzado a verse en serio, llegó la noticia del embarazo y el nacimiento de la hija mayor de ambos, North West.

Una vez firmados los papeles con Humphries, West le pidió matrimonio y ambos se casaron en mayo de 2014 en una impresionante boda en Florencia. Sí, de esos eventos multitudinarios, repletos de magia, amor y muchas, muchas flores.

Tras North llegó Saint West en 2015, Chicago en 2018 y el pequeño Psalm West en enero de 2019.

Tras cuatro hijos y casi siete años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West se divorcian. O al menos eso aseguran medios americanos como Page Six o la revista People. Esta decisión llegaría tras meses haciendo vidas separadas debido a la actitud del rapero durante el pasado año. Entre sus polémicas destaca su comportamiento en redes sociales que han hecho pensar que sufre trastornos de personalidad, hasta sus aspiraciones políticas.

Lo cierto es que no es la primera vez que saltan a los medios los rumores de crisis entre ambos, eso sí, esta vez se habla incluso que Kim ha contratado a Laura Wasser, la abogada que aconsejó y defendió a Angelina Jolie en su divorcio con Brad Pitt.

2021 comienza con una relación rota, tratándose de los protagonistas de la historia, ¿qué nos deparará el año?