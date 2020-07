Kim Kardashian está "devastada" tras la revelación de Kanye West sobre que quiso que abortara

Duro momento.

Está claro que el clan Kardashian no está pasando una situación agradable ahora mismo. Cuando la familia acababa de revelar que Rob Kardashian se incorporaría a la nueva temporada del reality 'Keeping Up With The Kardashians', ahora es Kanye West quien parece estar teniendo, de nuevo, serios problemas mentales. Comenzaremos por el principio.

Fue el pasado 5 de julio cuando Kanye West anunciaba su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Una noticia que sorprendía a seguidores y detractores, pero que era apoyada por su mujer, Kim Kardashian. Sin embargo, 10 días más tarde, se filtraban unas informaciones que aseguraban que el rapero se retiraba de la carrera presidencial.

En un nuevo giro de los acontecimientos, Kanye aparecía en Carolina del Sur el 20 de julio para dar el que parecía ser su primer mitín político hacia la presidencia. Sin embargo, las alarmas saltaban cuando era preguntado por el tema del aborto y el rapero rompía a llorar desvelando la siguiente información.

"Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortar. No habría Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado… Casi mato a mi hija. Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida. El aborto debería ser legal porque adivinen qué: la ley no viene de Dios de todas formas, así que, ¿qué es la legalidad?. Durante un mes y dos y tres, hablamos de que ella no tuviera al niño. Tenía las píldoras (abortivas) en la mano", aseguraba.

"Llamé a mi mujer y ella me dijo 'vamos a tener a este bebé'. Así pues, aunque mi mujer fuese a divorciarse de mí tras este discurso, ella trajo a North al mundo cuando yo no quería. Ella se puso en pie y protegió a nuestro bebe".

Horas más tarde, y con la prensa de su país todavía en shock tras la revelación de que Kanye West había querido que Kim Kardashian abortarse, el rapero lanzaba una serie de mensajes en Twitter que dejaban entrever que estaba sufriendo, con toda probabilidad, una crisis mental.

"Kris, ni se te ocurra acercarte a mis hijos" o "Kim está volando a Wyoming con un médico para encerrarme", son algunos de los 'tweets' que lanzó y enseguida se convirtieron en virales.

Con Kanye West siendo 'Trending Topic' a nivel mundial, el clan Kardashian se ha mantenido en silencio, aunque una fuente cercana a Kim Kardashian ha hablado de cómo se encuentra la socialité actualmente: "Kim está completamente devastada ahora mismo. Ella siempre ha sido muy sincera sobre su vida y no ha tenido miedo a contar cierta intimidades en público, sin embargo, y por respeto a Kanye y a sus problemas de desorden bipolar, ella prefirió mantener ciertos temas en privado. No puede creer que él haya hablado de ciertos temas que son tan delicados y personales".