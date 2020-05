La extraña conexión entre Kim Kardashian y Alfred García de 'Operación triunfo' que ha hecho enloquecer Twitter

¿Qué hacen Alfred García y Kim Kardashian compartiendo frases, tweets e incluso noticias como esta? Si no has visto nada de lo que ha pasado en Twitter con ellos te habrás librado del terremoto mental que muchas cabezas sufrieron al empezar a ver que la influencer hacía trending topic al cantante, pero ahora estarás deseosa por saber cómo es posible que algo así haya ocurrido, ¿verdad? ¡Qué añito este 2020!

Antes de llegar al ingenio tuitero, que ha resumido en memes de lo más divertido la historia, recapitulamos el contexto de la anécdota porque no tiene desperdicio. Resulta que la empresaria ha encontrado a un fotógrafo que guardaba instantáneas de su madre de hace 40 años, algunas de ellas de su boda, y se las ha regalado por adelantado para el Día de la Madre -10 de mayo en los países de tradición anglosajona-. Hasta aquí, todo bien. Nos alegramos mucho por la ilusión que le habrá hecho a Kris Jenner y poco más. Como mucho, cotilleamos las imágenes por curiosidad aprovechando que Kardashian las ha compartido en Instagram.

Nada pintaría Alfred García en esta anécdota familiar si no fuera porque, como puedes leer en la leyenda de la publicación, redoble de tambor... ¡el fotógrafo se llama exactamente igual que él!

Para agradecer el detalle de las fotos, Kim ha publicado también un mensaje en Twitter mencionando al tal Alfred García fotógrafo, pero sin hacer referencia a su profesión. "Me gustan los regalos sentimentales. Gracias Alfred García por hacer a mi madre superfeliz en este Día de la Madre. ¡No puedo esperar a darle el regalo!", es el mensaje literal.

I live for sentimental gifts so thank you Alfred Garcia for making my mom super happy this Mother’s Day! I couldn’t wait to give her the gift!