A pesar de haber anunciado que ya no son pareja, Kim Kardashian y Kanye West continúan apoyándose como una familia en los eventos importantes de la vida del otro. El último, el lanzamiento de 'Donda', recién estrenado disco de Kanye West.

María Viéitez

Aunque hace unas semanas la pareja anunció que estaba empezando a tramitar su divorcio, Kim Kardashian y Kanye West han decidido seguir apoyándose como una familia. Por eso ayer la fundadora de SKIMS acudió al evento de lanzamiento y escucha del último disco de Kanye West, 'Donda', que se celebraba en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. La pareja tiene cuatro hijos en común, North, de 8 años; Saint, de 5; Chicago, de 3; y a Psalm, de 2; que también acudieron al 'show'.

Gran parte del resto de invitados al evento eran estudiantes de universidades de los alrededores a los que Kanye había decidido donar miles de entradas. Entre otras, venían de las universidades de Clark Atlanta, el Morehouse College o el Spelman College.

Parece ser que, aunque han decidido separarse como pareja, ambos tienen en mente la idea de seguir siendo una familia y ponen como prioridad a sus cuatro hijos y su bienestar. Tanto es así que incluso han hecho recientemente un viaje familia a San Francisco, algo que ocurrió poco después de que la mediana de las Kardashian le dedicase a Kanye unas bonitas palabras en la última reunión especial de su reality show 'Keeping Up With The Kardashians'. "Fue mi amigo ante todo durante mucho tiempo, así que no veo que eso vaya a desaparecer". "Siempre seré la mayor fan de Kanye. Es el padre de mis hijos. Kanye siempre será de la familia", reveló Kim a su amigo Andy Cohen. Está claro que, aunque no les quedan fuerzas para seguir intentando que su relación funcione, sí queda mucho amor, cariño y respeto.

ste nuevo álbum de West, que sale a la venta hoy, 23 de julio, lleva el mismo nombre que la madre del artista, Donda West, que falleció el 10 de noviembre 2007 debido a las complicaciones que sufrió tras una operación llevada a cabo por el cirujano plástico Jon Adams. Según Kanye explicó en un tweet que publicó en 2018, con este álbum quería "perdonar y dejar de odiar" al responsable de la operación. Donda West era la manager del artista en el momento de su fallecimiento.

Se han generado muchos rumores alrededor de este nuevo disco, sobre todo después de que el presentador del programa Respectfully Justin, Justin LaBoy, tweetease que ya había escuchado el álbum en exclusiva junto con su creador en Las Vegas y que, después del lanzamiento de 'Donda', "no vamos a escuchar nada más en mucho tiempo". "La producción está a años luz de su tiempo, y los compases suenan como si [Kanye] estuviera en la ruina y hambriento tratando de ser contratado de nuevo. Cualquier artista que planee lanzar música pronto, debería retrasarlo".