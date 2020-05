Khloé Kardashian va a realizar un tremendo cambio en su vida

¿De qué se trata?

Está claro que la familia Kardashian no deja de sorprendernos. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque hace nada no enterábamos de que Kendall Jenner contaba con un hermano gemelo. Sí, así es. Por si no tuvieramos bastante con un reality sobre el clan más famoso del planeta, 'Keeping Up With The Kardashians', ahora nos acaban de dar la tremenda noticia de que Kendall Jenner cuenta con un hermano gemelo, Kirby Jenner, y nos lo van a presentar en primicia en un nuevo show llamado 'Kirby Jenner' (la verdad es que nadie podrá decir que se devanan los sesos buscando los títulos para sus realities). Pero a ver, un momento, ¿en serio que Kendall Jenner tiene un hermano gemelo?

No. Todos tranquilos. Pero la verdad es que la historia es bastante divertida. Fue el 24 de julio de 2015 cuando Kirby Jenner (un comediante cuyo verdadero nombre se desconoce, esa es parte de la gracia) abrió una cuenta de Instagram en la que aseguraba ser hermano gemelo por parte de padre de Kylie Jenner. Además, comenzó a subir montajes que, la verdad, estaban bastante bien hechos, donde podíamos verlo formando parte de la vida de las Kardashians.

Pero cuidado porque este no es el único cambio que se avecina en la familia. El portal de noticias TMZ acaba de publicar que Khloé Kardashian quiere vender su mansión de Calabasas (California). Algo que ha hecho saltar todas las alertas ya que toda la familia Kardashian vive en la urbanización allí ubicada llamada 'The Oak'. ¿Por qué ahora ha decidido desprenderse de un hogar en el que se encuentra actualmente viviendo con su hija True y con Tristan Thompson?

Según varios portales especializados en prensa del corazón, la socialité podría estar pensando en mudarse de ciudad si cuando pase la cuarentena Tristan vuelve a Cleveland a jugar con su equipo de baloncesto. Algo que dejaría más que claro que vuelven a estar juntos.

Otros medios aseguran que, por el contrario, solo se trata de un movimiento inmobiliaria para ganar dinero y no ofrecen ninguna otra lectura. El tiempo dirá.