En los últimos días, hemos estado escuchando y leyendo rumores que decían que Khloe Kardashian y Tristan Thompson estaban juntos de nuevo. Todo apuntaba a que la menor de las hermanas Kardashian le había dado una nueva oportunidad al jugador de baloncesto, pero lo cierto es que, de momento, prefieren seguir manteniendo una relación puramente amistosa por el bien de la hija que tienen que común, True.

Las supuestas declaraciones de una fuente cercana a la pareja afirmaban que Tristan y Khloe se estaban dando una nueva oportunidad después de haber roto en numerosas ocasiones a causa de las infidelidades del baloncestista. Casi de forma inmediata, los medios llenaron sus páginas y webs con artículos que aseguraban que, según estos testimonios, Khloe estaba "desesperada" por hacer que la relación con Tristan funcionase y, por ello, había decidido perdonar los engaños de Thompson y darle una nueva oportunidad.

Debido a la volatilidad por la que se caracteriza su relación, la pareja suele ser objetivo de usuarios y medios de comunicación deseosos de esparcir rumores. Sin embargo, en esta ocasión, ninguno de los dos ha querido dejar pasar la oportunidad de pronunciarse para hablar sobre cuál es la realidad de su relación.

-Si cenicienta hubiera visto estos zapatos, se hubiera enamorado de ellos

- Khloé Kardashian presume de estrías en bikini

La primera en hacerlo fue Khloe, quien respondió a un comentario de un usuario que la juzgaba por haber perdonado de nuevo a alguien que le ha sido infiel tantas veces. "Llegados a este punto, @khloekardashian no tiene autoestima. En fin...", escribió el usuario de Instagram ¿?. La menor de las Kardashian decidió responder de manera tajante: "¿Me estás diciendo que has hecho una evaluación sobre mi vida solo por leer un blog al azar? Creo que eso dice más de ti que de mí".

You’re telling me you made an assessment about my life because of a random blog? I think that says more about you than it does about me.