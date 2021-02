Khloe Kardashian quiere volver a ser madre junto con Tristan thompson (con ruptura e infidelidades de por medio)

Todo puede pasar en casa de una Kardashian.

Cada pareja es un mundo y el de las Kardashian es televisado, así que todo lo surrealista que pueda sonar una historia, cuando hay un miembro del clan, todo parece normal. Khloe Kardashian y Tristan Thompson han vuelto y se han dejado tantas veces que es complicado saber en qué momento de su pareja están, pero ahora parece que están dispuestos a seguir con su relación e incluso ampliar la familia. ¿Cómo te quedas?

Pues tras haberlo dejado con él porque le fue infiel en repetidas ocasiones (una de ellas con la mejor amiga de Kyie Jenner, Jordyn Woods), ahora resulta que Khloé quiere tener otro hijo. Pero, ojo, esto no es nada nuevo porque hace unos meses quiso que el jugador de baloncesto fuera incluso su donante de esperma. Ejem. Tristan thompson pasó la cuarentena junto a True y Khloe para que la niña pudiera estar con sus padres y no tuviera que estar desplazándose de una mansión a otra constantemente.

“Cada vez que publico un video, Kim [Kardashian] me envía un mensaje directo y me dice: 'No puede jugar sola toda su vida'”, contó Khloe en una de las escenas de 'Keeping Up with the Kardashians'. “En mi cabeza, cuando iba a tener hijos, nunca imaginé tener solo un hijo. Especialmente estando en cuarentena con ella [en medio de la pandemia de coronavirus], me sentí mal. Ella no tenía amigos. Ella no tenía a nadie. [Ella y sus primos] estuvieron aislados incluso el uno del otro durante tanto tiempo. True está haciéndose mayor y siento que ahora es el momento de tener otro hijo".