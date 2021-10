Khloé Kardashian, sobre su lucha con las dietas: "Me castigaba a mí misma"

"Siempre he tenido una relación poco saludable con mi cuerpo", ha reconocido la 'celeb'

Estar en el foco mediático no debe ser nada fácil y, en ocasiones, puede llegar a convertirse. Son varios los casos de ‘influencers’ que han decidido abandonar sus redes sociales para tomarse un respiro y darse un baño de realidad ante tanta presión mediática. Laura Escanes o Dulceida son dos de las famosas que han decidido cerrar sus perfiles personales, al menos, de manera temporal.

No obstante, uno de los aspectos positivos de contar con la atención de los medios es que estas personas tienen la oportunidad de expresar lo que sienten con el respaldo de ‘followers’ y otras publicaciones que quieran hacerse eco de esto. Por eso, algunas aprovechan para sincerarse sobre aspectos de sus vidas privadas en los que, probablemente, mucha gente puede verse reflejada.

Es el caso de Khloé Kardashian, que será la protagonista de la revista ‘Health’ en su número de noviembre. La empresaria ha contado cuáles son los hábitos saludables que le permiten lucir su característica figura y el modo en que ha logrado conseguir sentirse bien con su cuerpo. En esta entrevista, ha confesado que no le resultó nada fácil aprender a estar conforme con su propia realidad.

Según recoge ‘People’, Khloé ha mantenido durante muchos años una lucha constante con sus hábitos alimenticios, ya que en ocasiones sentía que se estaba “castigando a sí misma” cuando se saltaba la dieta. “Siempre he tenido una relación poco saludable con mi cuerpo. Cuando era más joven y estaba triste, comía sin parar”, ha comentado en este especial en el que ha participado.

Además, ha reconocido que después de esos atracones “odiaba cómo me sentía e, incluso, me castigaba a mí misma por tener a mano una bolsa de patatas fritas. Era algo que no se me iba de la cabeza”, ha confesado quien, durante muchos años, transitó entre dietas personalizadas que resultaron ser un fracaso por no seguirlas como debía.

Khloé estuvo en ese proceso durante años hasta que, en 2015, inició una rutina de ejercicios con la que llegó a perder mucho peso. “Cuando comencé a hacer ejercicio, decidí hacer algunos cambios en el estilo de vida como, por ejemplo, dejar de consumir azúcar”, ha revelado la que es una de las protagonistas de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Lo cierto es que, independientemente de cuál sea su aspecto exterior, la ‘celeb’ ha asegurado que lo importante es “ser fuerte mentalmente”. “No se trata realmente de la apariencia física. Eso es algo secundario. Puedes darte cuenta cuando alguien es realmente feliz cuando lo está por dentro”, ha sentenciado.