La empresaria quiere inculcarle a su pequeña una de las enseñanzas más valiosas que ha aprendido de su familia.

María Viéitez

"Nunca podría imaginarme sin hablar con una de mis hermanas. Simplemente no podría pasar", ha dicho Khloé Kardashian a la revista Health en su última entrevista. Según ha revelado la 'influencer' y empresaria, esa es una de las más valiosas lecciones que está intentando transmitirle a su hija True.

La cofundadora de Good American ha protagonizado la última portada de la revista, una cabecera femenina dedicada al estilo de vida saludable. La pequeña de las Kardashian ha aprovechado esta ocasión para contar a la audiencia cómo enfoca la educación de su hija True, de 3 años. Para Khloé, su principal preocupación es que la pequeña entienda que su prioridad ha de ser siempre su familia.

"Mi familia está muy unida a pesar de todo, pero con el COVID y el encierro, sus primos [los de True] fueron sus únicos amigos durante un tiempo", dice Khloé, sobre la experiencia de la pequeña True durante la pandemia.

- Khloé Kardashian posa en bañador tras la polémica, pero solo te fijarás en sus sandalias

- En bikini y sin photoshop: la imagen de Khloé Kardashian que debería ser 'lo normal'

"Aunque es pequeña, definitivamente, sabe lo que es la familia", continúa la empresaria de 37 años. "Cuando éramos niños", dijo Khloé refiriéndose a su antiguo hogar, "la familia siempre estaba en el centro de cada conversación. No importa lo que pase, nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Se permite discutir y estar en desacuerdo", subrayó Kardashian.

Khloé quiso destacar de su familia que, aunque por supuesto tienen enfrentamientos, siempre tratan de reconciliarse en la mayor brevedad posible porque, según explica, no concibe la idea de no hablarse con alguno de ellos. "Mis hermanas se han metido en algunas peleas brutales, literalmente a puñetazos. Pero lo superas, no hay otra opción", recordó.

"Estamos criando a los primos para que se sientan casi como hermanos. No me importa si no están de acuerdo, eso es inevitable. Pero quiero que hablen de sus sentimientos y se sientan validados. Quiero que, simplemente, sepan no existe la opción de que estemos separados y no nos hablemos".

Según ha explicado Khloé, que comparte a su hija con el baloncestista profesional Tristan Thompson, la pequeña se lleva de maravilla con los hijos de sus hermanas. "Es increíble. Sólo rezo para que nunca se detenga. Todos ellos piensan que son hermanos", concluyó.