Kelly Clarkson ha cambiado de vida y ya no tiene miedo de priorizar su salud mental

La cantante ha reflexionado en el último episodio de su podcast sobre la importancia de priorizar la salud mental, los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y por qué es fundamental elegir siempre tu propia felicidad.

María Viéitez

En una reciente intervención, Kelly Clarkson ha explicado cómo ha cambiado su vida en los últimos años. No se trata de nuevos proyectos ni de nuevas relaciones sentimentales, se trata de un cambio interior que, según ha confesado, necesitaba hacer para poder ser feliz.

La autora de 'Stronger' ha hablado en el último episodio de su podcast The Kelly Clarkson Show con la autora americana Glennon Doyle. En esta conversación, ambas han abordado temas como los problemas y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y la importancia de priorizar ante todo la salud mental.

"Las mujeres no estamos fastidiadas, sólo somos a menudo fastidiadas", dijo Doyle. "A veces no necesitamos terapia, necesitamos libertad reproductiva y necesitamos igualdad salarial y necesitamos sentirnos seguras al caminar por las calles". Y continuó, de forma contundente: "Creo que cuando nos reunimos y hablamos de estas cosas empezamos a recordar que el problema no lo tenemos nosotras, y que cuando no estamos silenciadas y aisladas, podemos dejar de culparnos a nosotras mismas y a las demás y salir a cambiar el mundo para que se adapte a nosotras y no al revés".

La cantante y la autora hablaron sobre lo importante que es elegir la felicidad de una misma, incluso en aquellas ocasiones en que eso te obliga a renunciar a tu trabajo o presionar el botón de 'pausa'. "Estas increíbles mujeres, Simone Biles o Naomi Osaka, que están diciendo: 'No. Yo soy más importante que la experiencia u opinión que tú tienes sobre mí'", dijo Clarkson. "Podemos hacer cosas increíbles".

Fue entonces cuando la intérprete reveló que en los últimos años se ha sentido muy presionada en el ámbito laboral, algo que no le ha permitido ser del todo feliz. "Estaba haciendo demasiadas cosas. Siento que, realmente, no puedes destacar en nada si estás haciendo todo, ¿entiendes lo que digo?", explicó.

Doyle y Clarkson recibían en directo preguntas de sus seguidores. Una de las usuarias les preguntó si debía luchar por su sueño de convertirse en una estrella de la interpretación en Los Ángeles o, por e contrario, debía regresar a casa con su familia y amigos. La escritora americana reflexionó entonces para darle una sabia respuesta: "Eso solo lo puedes elegir tú. Preguntarme qué deberías hacer es como pedirle a la gente que te diga cómo llegar a un sitio donde nunca han estado, ¿verdad? No hay ningún mapa, tienes que utilizar tu brújula interior. La vida consiste en guiarte por esa brújula interior en lugar de por las expectativas que otras personas tienen sobre ti".

Aquel comentario despertó también una bonita reflexión en Clarkson, que, confesó, pasó por algo similar. "Yo también solía pensar así. Pensaba: 'Oh, a los 20 años debería estar haciendo esto'. Mira, tengo 39 años. Voy a cumplir 40 años el próximo mes de abril y todavía estoy en plan: '¿Qué me hace feliz? ¿A dónde debería ir?" compartió la cantante.

Y continuó: "Siempre vas a tener esa conversación […], nunca va a cambiar. Vas a tener 60 años y vas a pensar: ‘No sé. Podría hacer esto ahora'”. Y compartió con los oyentes su mejor consejo: "Haz lo que te hace feliz en el momento. Lo que crees que va a ser divertido, lo más emocionante".