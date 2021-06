"No te atrevas", le contestó la actriz al director de la exitosa serie de HBO 'Mare of easttown' cuando este le dijo que iba a cortar "un trozo de barriga abultada".

María Aguirre

Si te gusta estar al día sobre series, seguro que has leído o escuchado hablar algo sobre 'Mare of easttown', uno de los grandes éxitos de HBO de la temporada -con permiso de 'Friends: the reunion', por supuesto- cuyos 7 episodios se han ido emitiendo semanalmente con cuentagotas, de la misma manera en la que antes consumíamos la televisión. Una circunstancia a la que muchos críticos responsabilizan de la gran acogida de esta ficción junto con una buena historia basada en una intrigante investigación de un asesinato y, por supuesto, una magnífica interpretación a cargo de Kate Winslet.

Sobre esto último eran muchas las expectaciones puestas en la actriz, que ha regresado así a la televisión después de más de una década cuando ganó un premio Emmy por 'Mildred Pierce', y no solo no ha defraudado sino que las ha superado una vez más. Especialmente porque, como ella misma ha contado en una entrevista en The New York Times, es el papel para el que más se ha preparado en su vida y le ha impresionado como el público se ha enamorado de su personaje, Mare, "una mujer tremendamente imperfecta, desordenada, rota, fragmentada y difícil. Me encantaron sus marcas, sus cicatrices y sus defectos".

Y es que en efecto es esa concordancia entre una persona de mediana edad y lo que sucede en este momento vital la que ha conquistado al público. "Supongo que es por eso que la gente se ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho porque claramente no hay filtros. Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos hambrientos de eso un poco", explica Winslet.

Quería que su papel fuera lo más realista posible y lo ha logrado a base de cambiar la postura, de llevar ropa descuidada, incluso de no dejar que las manchas solares, las pecas o los granos se escondan tras el maquillaje: "Estamos tan acostumbrados a ver estas cosas borradas con aerógrafo”, ha manifestado.

Tanto ha sido así que reconoce saber que hay quienes han expresado "Dios mío, ¿cómo puede permitirse verse tan poco glamurosa?", al comprobar que no había filtros ni photoshop de por medio. Especialmente esto es algo que dice se ha notado en escenas como en la que se acuesta con Guy Pearce y se ve "un trozo de su barriga abultada", la cual el director de la miniserie, Craig Zobel, le aseguró que cortaría. "¡No te atrevas!", le contestó la oscarizada intérprete al enterarse.

Pero la naturalidad y el compromiso de Kate Winslet fueron más allá porque no fue el único retoque al que se opuso. Cuando le hicieron llegar el póster promocional de la serie, ella mandó cambiarlo hasta dos veces porque estaba demasiado arreglado. "Me decían 'Kate, de verdad, no puedes', y yo les dije 'Chicos, sé cuántas líneas tengo al lado del ojo, por favor devuélvalas todas'", recoge el periódico norteamericano en su encuentro con la actriz, en el que ha manifestado su descontento con esta manera de enfocar la imagen a través de los filtros.

“Las caras que cambian, que se mueven, son caras hermosas, pero hemos dejado de aprender a amar esas caras porque seguimos cubriéndolas con filtros ahora debido a las redes sociales y cualquiera puede retocarse y retocarse, y así lo hacen. En general, diría que siento por esta generación porque no veo que se detenga, no veo ni siento que cambie, y eso me entristece porque espero que no se pierdan de estar presentes en la vida real y no alcanzar ideales inalcanzables", cuenta Winslet.