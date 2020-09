Kim Kardashian ha sido la encargada de dar la noticia en sus redes sociales.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Es la noticia del momento del panorama 'celebrity', y no es para menos. Las Kardashians han decidido poner fin a su 'reality show' 'Keeping Up With The Kardashians' tras 14 años de éxito y 20 temporadas de programa.

El próximo 2021 se emitirán las dos últimas temporadas de uno de los 'realities' con más éxito a nivel mundial. La noticia la ha anunciado la propia Kim Kardashian a través de un comunicado en Instagram con el que se ha dirigido a todos los fans del programa y con el que, admitimos, nos ha roto un poquito el corazón (porque no lo esperábamos en absoluto).

"A nuestros increíbles fans... Con un gran pesar hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a 'Keeping Up With The Kardashians', comienza el comunicado. "Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas y numerosos episodios y programas 'spin-off', hemos decidido terminar este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos a todos los que nos habéis visto durante todos estos años (en los buenos y malos momentos, la felicidad, las lágrimas, las relaciones y los niños). Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino", continúa.

Y es que, sin duda, el programa ha sido el 'reality' estrella de la cadena estadounidense E!, la cual por los últimos tres años llegó a pagar más de 100 millones de dólares debido al éxito indudable del mismo.

"Gracias a las miles de personas y empresas que han formado parte de esta experiencia y, lo que es más importante, gracias especialmente a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio, y a nuestro equipo de producción en Bunim/Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas", sigue el mensaje de Kim. "Nuestra última temporada se emitirá a principios del 2021", aclara.

El programa, que se estrenó en el año 2007, muestra todas las intimidades y el día a día de la mediática familia. Y es que no solo revolucionó el panorama televisivo a nivel mundial, sino que del mismo nacieron otras propuestas que llevaban a la familia Kardashian-Jenner a lo más alto (más aún), como colecciones de moda, colaboraciones con importantes artistas o lanzamientos de líneas de maquillaje y de productos 'skincare', entre muchos otros modelos de negocio que han elevado el imperio del clan Kardashian al máximo nivel.

"Sin 'Keep Up With The Kardashians' no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida a todos los que nos han seguido y nos han apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 increíbles años". Este programa nos ha hecho ser quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que jugaron un papel en la formación de nuestras carreras y que cambiaron nuestras vidas para siempre", finaliza Kim.

El post ha alcanzado más de cinco millones de 'likes', en menos de 12 horas, y miles de comentarios de usuarios mostrando su pena hacia la noticia. Y es que, sin duda ha sido un comunicado muy emotivo, que confesamos que nos ha roto un poco el corazón.

Sin embargo, aunque el último episodio del 'reality' ya tenga fecha, sabemos que en el panorama 'celebrity' de la vida real seguirán siendo protagonistas durante muchos, muchos años. ¡Y que nosotras lo veamos!