Kardashiangate: todos los entresijos del culebrón de Kim y Kanye West que ha revolucionado a las redes (y del que estamos muy enganchadas)

Ni el mejor capítulo del reality de Las Kardashian.

Clara Hernández | Woman.es

La vida de Kim Kardashian, que conocemos, sobre todo, gracias a su Instagram y a los capítulos del reality familiar, 'Las Kardashian', siempre ha estado envuelta por un halo tan atractivo como peliculero. Sin embargo, los últimos episodios (reales) que la diva ha protagonizado con su marido, el músico Kanye West, superan todas las expectativas. A la espera de que todo se refleje en una nueva entrega de esa serie audiovisual aparentemente sincera y alocada en la que Kim Kardashian y sus hermanas cambian semanalmente de móvil y lucen lookazos de escándalo, te detallamos todos los detalles de la relación de la empresaria y su marido, que ya cobra matices de culebrón. A la altura de cualquier buena telenovela. Así empezó todo:

1. De la amistad... al amor

Kanye y Kim se conocieron allá por 2006, en una fiesta organizada por Paris Hilton. Sin embargo, de aquel encuentro solo nació una gran amistad que se mantendría durante varios años. En junio de 2012, unos meses después de solicitar su divorcio del jugador de la NBA Kris Humphries, Kim confirmó su noviazgo con Kanye, algo que recogió la séptima temporada de su reality.

2. Familia numerosa

En diciembre de 2012, Kanye confirmó que esperaban su primer bebé. Se trataba de North West, que nació el 15 de junio de 2013. Después vendrían Saint West (2015), Chicago (2018) y Psalm West (2019). La familia se completaba.

3. Boda por todo lo alto

Fue en mayo de 2014 en el monumental castillo de Forte Beleveder de Florencia, donde voló toda la familia y los invitados para asistir a un enlace de cuento (y tras pasar por París, donde habían comenzado los festines). Kim lució un vestido customizado de Alta Costura de Riccardo Tisci para Givenchy de encaje y transparencias.

4. ¿Estabilidad?

Desde entonces, su matrimonio se ha revelado como el más estable de los de la familia Kardashian, así como uno de los más sólidos del 'showbiz', regado de instantáneas llenas de pasión.

5. Una crisis anterior

Pese a su buena conexión, en el pasado Kim reveló alguno de los baches que la pareja había tenido que superar y que no parecían distintos a los de cualquier pareja. Por ejemplo, en 2018 abrió su corazón (a través de su reality) y explicó cómo la maternidad de su tercer hijo les afectó. "Tener tres hijos es, sinceramente, una locura (...). Muchos maridos se sienten desatendidos cuando comienzas a tener hijos y se les quita toda su atención", explicó. "Con tres niños estás tan cansada que al final del día cuidar a tu pareja no es la prioridad. Pero realmente tienes que hacerlo".

6. Vaivenes extraños durante el confinamiento

Desde entonces, todo bien. Hasta que, coincidiendo con el confinamiento, Kanye West comenzó a mostrar algunas conductas inesperadas, como su intención de presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos, algo que anunció el 5 de julio. Por aquel entonces, se decía que mientras Kim permanecía en Los Ángeles con sus cuatro hijos, Kanye se encontraba en su rancho de Wisconsin con sus hijos.

7. El inconexo discurso de Kanye... y el final de su carrera presidencial

Nadie se esperaba que el primer discurso presidencial de Kanye, el 20 de julio, desvelara que el artista intentó convencer a Kim de que abortara cuando esta se quedó embarazada de la primera hija de ambos. Ni que su propuesta para disuadir a otras mujeres de que lo hicieran fuera "darles un millón de dólares". Más tarde, publicó y borró mensajes en Twitter como "Kris (Jenner), ni se te ocurra acercarte a mis hijos" o "Kim está volando a Wyoming con un médico para encerrarme". Según los medios internacionales, aquello dejó a la familia Kardashian "en shock".

8. ¿Divorcio?

Además de compartir otros tuits como que nunca permitiría que Kim animara a sus hijos a "hacer un Playboy", el músico aseguró que había estado tratando de divorciarse de Kim desde tiempo atrás. Todos los mensajes fueron borrados pocos minutos después.

9. La bipolaridad de Kanye.

Un par de días después, Kim tomaba al fin la palabra para pedir respeto y explicar la dura situación familiar por la que atravesaba a causa de la bipolaridad de Kayne. "Como muchos sabéis, Kayne tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que lo sufra sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de comprender", comenzaba antes de describirlo como "una persona brillante" pero también "complicada" que tenía que vivir con el aislamiento que supone ser diagnosticado con un desorden bipolar.

10. La disculpa de Kanye

El sábado, 26 de julio, Kanye pedía repentinamente perdón públicamente a Kim por el daño que le había causado.

Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. Kim, quiero decir que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí".

Por ahora, no ha habido más comunicaciones ni por una parte ni por la otra mientras las redes siguen, con la misma (o mayor) emoción con la que verían un capítulo de las Kardashian, cualquier nuevo detalle. Por nuestra parte, solo deseamos a Kanye una rápida recuperación.