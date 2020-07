"He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek Mill en Warldolf para hablar de las reformas en prisión", publicó el rapero, aunque después eliminó el tuit. Los medios estadounidenses creen que el cantante está atravesando una crisis psicótica.

El rapero Kanye West es de todo menos una persona convencional. Y aunque es reconocido y alabado en la industria de la música no solo por sus canciones sino también por su trabajo como compositor y productor, parece que su estado mental no está del todo bien.

Hace unos días durante su primer mitin como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos lloró y prometió cosas tan imposibles como inverosímiles como que le dará un millón de dolares a las mujeres embarazadas. Pero parece que lo que ocurrió la noche del martes y madrugada de miércoles tiene muy preocupada a su familia. Algunos medios estadounidenses apuntan a que el esposo de Kim Kardashian sufrió un brote psicótico que lo llevó a escribir y publicar una serie de polémicos tuits, en los que cargó contra su mujer y la madre de la influences Kris Jenner.

En el mitín, en el que sus declaraciones y extraños comportamientos sorprendieron a la audiencia, habló del aborto y terminó llorando al pensar que casi “acabó” con la vida de su hija mayor, North West, cuando le propuso a Kim Kardashian que interrumpiese su embarazo. Más tarde en lo que algunos definen como un ataque de ira publico: “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer”. Y es que parece que la influencer quería llevarlo a un centro de salud mental donde le pudieran ayudar con su trastorno bipolar.

Minutos después el rapero continúa lanzado dardos contra su mujer y aseguraba que él nunca iba a permitir que su hija mayor posase desnuda. La serie de tuits vienen a decir algo como esto: “Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme”.

Y continúo: “Los hijos West jamás harán Playboy”, todo ello acompañado de una fotografía en la que el productor musical aparece rodeado de sus cuatro hijos. Y más tarde envió un claro mensaje a su suegra: “Kris no juegues conmigo. Tú y ese tenéis prohibido estar cerca de mis hijos. Vosotros intentasteis encerrarme”.

Pero el verdadero escándalo vino cuando confesó que estaba tratando de divorciarse de su esposa. "He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek Mill en Warldolf para hablar de las reformas en prisión", escribió en un tuit.

Todos los mensajes fueron eliminados pocos minutos después y ni él ni Kim Kardashian ni la familia de la influencer han querido hablar con la prensa para aclara que fue lo que le ocurrió a Kanye West, así como tampoco aclarar si la pareja atraviesa una crisis que los podría llevar al divorcio.