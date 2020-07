Y de repente Kanye West pidió perdón. Este podría ser el final del último culebrón que ha ocurrido en el clan Kardashian Jenner. Y no es que el ex de Kourtney Kardashian ha retomado su relación con Sophia Richie. Las cosas en el famoso núcleo familiar ocurren a un ritmo vertiginoso. Ya sabrás, a poco que sigas su actualidad, que en los últimos días el tema de moda en la crónica social de Estados Unidos es la salida de tono de Kanye West con Kim Kardashian -y con la madre de esta, Kris Jenner- desde que en su primer mitin tras declarar que se presentaría a la presidencia del país confesara que le planteó a su mujer que abortara cuando se quedó embarazada de North West, en el año 2012.

Desde ese momento las palabras del rapero dieron la vuelta al mundo y las reacciones no se hicieron esperar. El propio cantante publicó una serie de tweets que mostraron que la situación era grave porque sus mensajes eran incongruentes y demasiado explícitos en algunos casos, ya que hasta llegó a publicar en Twitter que Kim querría encerrarle por sus problemas mentales y hasta que pretendía divorciarse de ella.

Las publicaciones que filtraron a continuación que la empresaria estaba "devastada" por la actitud de su marido no hicieron más que echar leña al fuego de un asunto complejo sobre el que finalmente arrojó la luz la propia Kardashian, recordando que su marido sufre un trastorno bipolar diagnosticado, dando a entender que en este problema de salud mental del artista está la explicación a por qué se ha ido complicando tanto esta crisis en su matrimonio desde el 20 de julio, cuando ofreció West su discurso en Carolina del Sur.

Afortunadamente, parece que las aguas vuelven a su cauce porque tras unos días de silencio, ha sido Kanye West el que ha tomado la iniciativa apareciendo de nuevo en Twitter, donde ha pedido perdón a su mujer y le ha rogado que le perdone. "Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. Kim, quiero decir que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí", reza el tweet publicado por el famoso rapero norteamericano, que de esta forma pretende poner punto y final a esta historia que parece haber causado tanto daño en su familia.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.