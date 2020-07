Kanye West presenta su candidatura a Presidente de los Estados Unidos y solo podemos imaginar a Kim Kardashian de Primera Dama

Que el 2020 estaba siendo un año demasiado loco era algo que ya habíamos asumido y, aun así, no deja de sorprendernos. La última noticia que nos ha dejado sin palabras es aquella que sitúa a Kanye West como futuro presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, has leído bien, el rapero y diseñador acaba de presentar su candidatura para tratar de derrocar al actual mandatario Donald Trump.

Han sido muchas veces las que el empresario ha coqueteado con la idea de meterse en política e incluso las que ha alabado a al Presidente Trump -su mujer, Kim Kardashian, incluso se reunió con él hace dos años- pero no parecía que iba en serio hasta ahora que lo ha declarado de forma oficial.

Él mismo ha sido quien, aprovechando la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia de EEUU, ha anunciado a través de Twitter su decisión: “Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos”.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION