Justin Bieber aclara que su esposa, la modelo Hailey Baldwin, aún quiere conseguir cosas en su vida profesional antes de formar una familia y que ella decidirá cuándo será el momento adecuado.

Desde que se casaran en 2018 en una ceremonia civil en un juzgado de Nueva York y un año después lo hicieran por todo lo alto, Justin Bieber y Hailey Baldwin han tenido que desmentir en más de una ocasión los rumores sobre su supuesta paterninadad.

Y con el baby boom de las modelos que han quedado embarazadas, pues las revistas de cotilleos estadounidenses no dejan de apostar que la siguiente será la modelo.

Pero por mucho que los fans y las revistas lo quieram parece que la paternidad no está por ahora dentro de los planes de Justin y Hailey. Así lo ha revelado el mismo cantante durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres. "Me parece que a Hailey aún le quedan bastantes objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y a mí me parece muy bien, la verdad", ha dicho Bieber.

"Tendremos tantos niños como Hailey esté dispuesta a parir", ha bromeado. "Me encantaría llegar a formar mi propia tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres".

Bieber también se refirió a sus tatuajes, admitiendo que si bien Baldwin no estaba necesariamente en contra de su último tatuaje de una rosa en el cuello, ella no quiere ver ningún otro." No más tatuajes en el cuello, eso es lo que dice Hailey", aseguró.

Eso sí, el canadiense advirtió que tiene reservada un área de la espalda para tatuarse en honor de los hijos que tenga con la modelo.