Julia Roberts y Denzel Washington protagonizarán la nueva película de Netflix

Netflix se alía con Sam Esmail para una ambiciosa película de ciencia-ficción en la que volverán a colaborar Julia Roberts y Denzel Washington.

En 1993 Julia Roberts y Denzel Washington protagonizaron 'El informe pelícano' y un año después formaron parte del reparto de 'A Century of Cinema'. Ahora, los oscarizados actores volverán juntos a la pantalla con la cinta 'Leave the World Behind', la nueva película de Netflix. Las dos estrellas son los encargados de llevar a nuestros hogares la historia basada en la próxima novela de Rumaan Alam que estará dirigida por Sam Esmail.

Según Variety, la plataforma de series y películas en streaming ha conseguido los derechos de la novela y ha fichado a Esmail, conocido por trabajos anteriores como las series 'Mr. Robot' y 'Homecoming', donde trabajo con Roberts, para dirigir y encargarse de la adaptación del guion.

La novela, que será publicada este otoño, sigue a un matrimonio, Amanda y Clay, que se va de vacaciones a Long Island con sus hijos adolescentes. El conflicto comienza cuando los propietarios de la casa que han alquilado regresan aterrorizados tras un apagón repentino en la ciudad. Sin televisión, internet ni teléfono móvil, las dos familias se ven obligadas a resolver la situación. Una trama que abordará temas como la raza, la clase social y la paternidad. Roberts interpretaría a la mujer de la familia que se va de vacaciones. Washington, a uno de los dueños de la casa.

Este supone el segundo gran proyecto anunciado por Netflix en la última semana, pues hace unos días confirmó que Ryan Gosling y Chris Evans serán los protagonistas de 'The Gray Man', una película a la que destinará 200 millones de dólares, el mayor presupuesto hasta el momento para una cinta original de la plataforma.

Roberts tiene pendiente de estreno la película 'Little Bee' y la serie 'Gaslit'. Por su parte, Washington apareció por última vez en la gran pantalla en la secuela de 'The equalizer' y próximamente estrenará 'The Little Things' y 'The Tragedy of Macbeth'.

Netflix acaba de anunciar sus resultados financieros para el segundo trimestre de 2020, en el que ha sumado 10 millones de abonados, que hacen un total de 26 millones de usuarios nuevos en lo que va de año.