Juan Camus aclara sus desafortunadas palabras tras la muerte de Álex Casademunt: "Yo le perdono públicamente"

El trágico fallecimiento de Álex Casademunt el pasado 3 de marzo tras sufrir un accidente de tráfico cayó como un jarro de agua fría entre todos aquellos que vivieron aquella primera edición de 'Operación Triunfo'. Poco después de que se confirmara la terrible noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al cantante tanto por parte de los fans del programa como de los grandes protagonistas del concurso: sus compañeros de edición. Chenoa, David Bisbal, Manu Tenorio o David Bustamante fueron algunos de los que se pronunciaron por este medio, notablemente afectados por su pérdida.

Otro de los 'triunfitos' que recurrió a las redes para despedirse de él fue Juan Camus. Sin embargo, su publicación ha levantado ampollas entre los seguidores del catalán al hacer mención a las rencillas del pasado: "Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Álex Casademunt para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente", escribió en Twitter después de transmitirle su pésame a la familia, "especialmente a su hija Bruna".

En ese mismo post, Camus aseguraba que estaba "en shock" y "con lágrimas en los ojos" por lo ocurrido. "Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido SIEMPRE a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón", lamentó. Poco después, el artista volvía a twittear para justificar su ausencia en el tanatorio, donde acudieron muchos de sus compañeros, como Bustamante, Chenoa, Nuria Fergó o Natalia: "Sigo en shock y no puedo dormir. Deciros que no me gustan ni las cámaras ni los tanatorios y prefiero recordar a Álex como la última vez que le vi lleno de fuerza y sonriendo. Además, en mi caso, en el Reino Unido estamos en estricto confinamiento hasta el 14 de abril", explicó.

Con todo esto, la polémica estaba servida en las redes sociales, y tanto los detractores como los fans de Juan Camus han dado su opinión al respecto. ¿Era necesario referirse a los problemas que tuvo con Álex Casademunt en este triste momento o solo se han sacado las cosas de contexto para poner el foco, una vez más, sobre el que está considerado el concursante más polémico de 'Operación Triunfo'?

Mientras el resto de artistas han guardado silencio al respecto, Juan Camus ha continuado exponiendo su postura en Twitter, donde ha comentado que "ya echaba de menos a los haters" y que no busca "ni un ápice de protagonismo". "Mi intención era que si yo he perdonado me gustaría que los medios hicieran lo mismo y sólo habléis cosas bonitas y con respeto de él. Por Dios, no busco ni un ápice de protagonismo. Sólo quiero lo mejor para Alex", ha publicado. "Vi unos artículos el día que se fue que hablaban mal de él de enfrentamientos conmigo y con otra persona. Para evitar eso y las futuras publicaciones basura que hablaran mal de él dije que yo le había perdonado CON LA ESPERANZA QUE NO SE PUBLICARAN más historias", añadió después.

La disputa entre Álex Casademunt y Juan Camus

Como muchos recordarán, la pelea entre los dos cantantes se desató debido a unas declaraciones acerca de la letra de 'Mi música es tu voz', el himno de aquella edición, que pusieron de manifiesto su enemistad. En una entrevista del verano de 2020 (es decir, casi dos décadas después de que se estrenara el 'talent') Álex dijo que quien había escrito la canción era Naím Thomas, y que Juan Camus "era el veterano y escribió algunas estrofas". Además, el de Vilasar de Mar no dudó en referirse a él como "un fantasma con todas las letras", confesando que la relación entre ellos era "nula".

Aquello provocó la reacción de Camus, que cargó contra Álex en sus perfiles sociales: "Me parece muy triste ver tu entrevista en televisión y que después de tantos años vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento", espetó. "Es la segunda vez que lo haces públicamente y esta vez te respondo muy educadamente. Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de 'Mi música es tu voz', que muy generosamente te cedimos Naím y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes que yo te lo mando, pero no tienes porque insultar", puso junto a la imagen de un fantasma.

Quizás para demostrar que no le guarda ningún tipo de rencor, Juan Camus ha compartido ahora un mensaje citando la polémica canción: "La de veces que he escuchado 'Mi Música Es Tu Voz', lo especial que es hoy y lo que significó no solo para mí sino también para vosotros. He vuelto a escucharla y dice tanto... Tanto que hoy tiene un significado especial. Me quedo con "Mañana separados, pero unido está el corazón", ha dicho.