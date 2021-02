Así es Jonathan Bailey (Lord Anthony), protagonista de la segunda temporada de 'Los Bridgerton'

Este inglés de 32 años es el nuevo 'british guy' de moda.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La primera temporada de la serie 'Los Bridgerton' ha dejado clara una cosa. Nos encanta el cotilleo ya sea en plena era digital con adolescentes como protagonistas o en pleno siglo XIX con puestas de largo y corpiños que hacían a las debutantes no poder hablar y respirar al mismo tiempo. Además, esta serie que ya se ha convertido en una de las más vistas de la historia de Netflix, va a seguir dominando la pequeña pantalla el año que viene. El motivo es que tal ha sido su éxito que la propia Lady Whistledown ha anunciado que se avecina una segunda temporada.

"El incomparable reparto de 'Los Bridgerton' volverá a la producción en la primavera de 2021, y esta autora ha sido fielmente informada de que Lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social. Tendré mi pluma lista para relatar todas sus actividades románticas", escribía en un comunicado de su puño y letra.

Así pues, Daphne Bridgerton, quien ya está felizmente casada con el duque de Hastings, cederá el testigo a su hermano mayor para que este pueda encontrar a su media naranja después de que terminase la primera temporada bastante decepcionado con el amor. Un papel, el de Lord Anthony, que ha puesto al actor que lo interpreta en el punto de mira. No hay revista que no hable de él y nosotras no podíamos ser menos. Y sí, probablemente si su cara te suena es porque dio vida al joven periodista Olly Stevens en la aclamada serie, Broadchurch.

En activo desde 1995, a sus 32 años Jonathan puede enorgullecerse de tener una amplia trayectoria tanto en televisión como en teatro. De hecho, fue en 2019 cuando ganó un premio Olivier a Mejor Actor Secundario en un Musical por su papel de Jamie en el revival de 'Company'. Nacido en Wallingford (Oxfordshire) tuvo claro desde los siete años que quería ser actor y toda su familia lo apoyó.

Además, habiéndose criado con tres hermanas mayores, seguro que Jonathan supo enfrentarse a las féminas Bridgerton con mucha más mano izquierda. Aunque sin duda lo que más ha llamado la atención de la crítica y público, es que Jonathan nunca ha escondido que es homosexual, por mucho que eso pudiese cerrarle puertas en un negocio tan liberal como cruel. De hecho, cuando le preguntan sobre qué opina de que actores heterosexuales den vida a personajes homosexuales lo tiene claro.

"No se trata de quiénes somos. Se trata de personajes a los que damos vida. Si un heterosexual da vida a un homosexual, ¿por qué no al revés?", aseguraba en una reciente entrevista. Algo que pone de manifiesto que el éxito no se le está subiendo a la cabeza, a pesar del tremendo éxito que está teniendo gracias a 'Los Bridgerton'.

