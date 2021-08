Jonah Hill ha concedido a 'GQ' una íntima entrevista en la que ha compartido detalles muy personales de su trayectoria profesional, entre ellos, los motivos por los que necesito "hacer una pausa" y cambiar de vida.

Jonah Hill, uno de los actores más conocidos de la comedia estadounidense, saltó a la fama por protagonizar durante una década algunas de las películas más taquilleras de la época. Se convirtió en un icono dentro del género, lo cual nos podría llevar a decir que alcanzó el éxito. Sin embargo, Hill decidió hacer una pausa y cambiar de rumbo. No era eso lo que quería.

Jonah Hill ha concedido a la revista GQ una íntima entrevista en la que ha compartir detalles sobre su trayectoria profesional y personal y sobre las grandes lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida de personas inesperadas. El actor de 37 años habló del gran éxito que alcanzó a sus 30, un cambio que experimentó "de la noche a la mañana". "Un día la vida era de una manera, y luego un día la vida era de otra manera", dijo.

Jonah explicó que la rapidez con que el éxito llegó a su vida no le permitió reflexionar sobre lo que de verdad quería hacer. "Estaba muy avanzado profesionalmente pero muy atrasado personalmente. Durante mi veintena, no miraba realmente hacia dentro. Sólo corría hacia el éxito. O tratando de encontrar el éxito. Y cuando tenía 30 años, me dije: siempre he querido ser director, pero si no me bajo de este tren ahora y escribo ‘Mid90s’, no lo voy a hacer. Y pulsé ‘pausa’. Me tomé tres o cuatro años para reformular las cosas. Me dije, podría hacer esto durante 10 años más y no voy a evolucionar como persona".

'Mids90' es una tragicomedia escrita y dirigida por Hill. La película, ambientada en los noventa, cuenta la historia de un chico de 13 años que trata de evadirse de sus problemas familiares con su nuevo grupo de amigos.

"Yo era un niño. Tenía probablemente más poder del que le corresponde a una persona joven, y demasiada autonomía, y no suficientes habilidades para la vida. Dejé la universidad, y no entendía por qué la gente iba a la universidad. Porque si eres ambicioso, ¿por qué ibas a pasar cuatro años sin hacer nada? Y luego no me di cuenta hasta que cumplí los 30 de que lo que esos cuatro años dieron a todos mis amigos fue este periodo de tambaleo para aprender cómo ser alguien", añadió.

Hill ha confesado que solo ha sido capaz de llegar a estas conclusiones tras muchos años de terapia e introspección, pero también gracias a una persona que le ayudó a descubrir cuál es el secreto de la felicidad. Se llamaba Geoff y era su vecino de 92 años.

"Mi vecino tiene 92 años. Se llama Geoff. Y él es la razón por la que me mudé a la playa", explicó el actor. "Un día estaba hablando con él en la terraza; comía con él una vez a la semana en la terraza. Le dije: '¿Qué pasa, tío? Eres el tipo más feliz que he visto en mi vida. ¿Por qué eres tan feliz?’. Y él dijo: ‘No miro lo que hacen los demás. Sólo vivo mi vida, y no miro lo que hacen los demás'".

Contando esta anécdota, Hill quiso homenajear a su vecino Geoff, que falleció hace apenas tres días después de darle una de las lecciones más valiosas que ha recibido en su vida. "Traigo esto a colación porque mi héroe solía ser Mike Nichols, pero ahora mi héroe es Geoff, […] porque este tipo vivió feliz, sin importarle nada, y murió a los 92 años en la playa".

Jonah Hill celebra que es ahora, a sus 37 años, cuando ha podido comprobar que la felicidad y el éxito se dan la mano. "Me encanta el trabajo. Me encanta ser creativo. Quiero ser feliz. Literalmente quiero ser feliz. Esa es la misión de mi vida, la misión en la que trabajo más duro".