El actor ha confesado recientemente que está viviendo la mejor etapa de su vida. Ahora, ha hecho público quién es la persona que ocupa su corazón. Y creemos que ambas cosas tienen algo que ver.

María Viéitez

Jonah Hill está viviendo la mejor etapa de su vida. Y no solo lo sabemos porque él mismo lo haya declarado públicamente -lo hizo en su última entrevista con GQ. Si no porque estamos siendo testigos de la increíble evolución que está experimentando como actor, director y productor. Hill ha llevado a cabo hace poco su primer proyecto como productor de cine con 'Mid 90s', una película que ha supuesto un auténtico cambio en su vida.

Pero Jonah no solo está viviendo una nueva etapa en lo profesional. También está experimentando grandes cambios en su vida personal. Hill tenía una noticia que darnos, y tiene que ver con su vida amorosa. Y es que el actor y director de 37 años confirmó ayer que tiene una relación. Y no solo eso. Además, hizo pública la identidad de su chica en su perfil de Instagram.

"Agradecido por ti @sarahhbrady", escribió Hill bajo la primera instantánea que publicó de ambos y que utilizó para hacer pública su relación.

A pesar de que Jonah ha permanecido en silencio durante estos meses su pareja no ha sido tan discreta. Brady ha compartido hasta ahora varias imágenes de momentos que han pasado juntos y no ha dudado en hacer testigos a sus seguidores de lo feliz que está de compartir su ida con Hill.

La primera ocasión en que lo hizo fue el pasado 9 de agosto. Entonces, subió una entrañable imagen en la que los dos posaban tumbados en la arena de la playa. Y es que Hill y Brady comparten una importante afición para ambos: el surf.

- No busques más: estas son las 11 series que tienes que ver este 2021

- Jonah Hill ha pegado un cambio radical en su vida y lo ah hecho porque "quiere ser feliz"

Todavía no hay demasiados datos sobre cuándo Jonah y Sarah comenzaron a salir, pero según Page Six, se conocieron gracias a esta afición por coger olas que ambos comparten. Y es que, de hecho, Brady es instructora de este deporte.

El amor por el surf le ha traído más de una alegría a Hill. El actor comenzó a practicar este deporte, además de por diversión, con el ánimo de ponerse en forma. Fue en febrero cuando el actor y director publicó su primera fotografía cabalgando una ola. Sin embargo, se trataba de una captura de pantalla de un medio que había utilizado esa imagen para comentar cómo Hill mostraba su cuerpo justo antes de empezar con el ejercicio.

Bajo esa instantánea, escribió una importante reflexión: "Creo que nunca me quité la camiseta en una piscina hasta que estuve a mediados de los 30, incluso delante de la familia y los amigos. Probablemente habría sucedido antes si mis inseguridades infantiles no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores". Y continuó: "Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto. Este no es un post de 'bien por mí'. Y definitivamente no es un post de 'siéntete mal por mí'. Es para los niños que no se quitan la camiseta en la piscina. Diviértete. Eres maravilloso, increíble y perfecto. Todo mi amor".

La pareja debe llevar junta apenas unos meses, ya que el actor de 'El lobo de Wall Street' rompió anterior relación con Gianna Santos en octubre de 2020.